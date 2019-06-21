ГТО: В награждении студентов приняла участие Татьяна Лебедева

В церемонии награждения студентов и сотрудников приняли участие не только представители вуза. Почётной гостьей мероприятия стала известная спортсменка в прошлом, ныне чиновник, Татьяна Лебедева, являющая послом ГТО.

На мероприятии наградили студентов ВолгГМУ, выполнивших нормы комплекса ГТО на золотой знак, и вручили сертификаты участникам Всероссийского проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) «От студзачета к знаку ГТО».

В зале собралось более 300 студентов. Поздравить ребят пришла многократная чемпионка Мира и Европы в прыжках в длину и тройном прыжке, заслуженный мастер спорта России, сенатор Верхней Палаты Парламента РФ от Волгоградской области, член комитета по социальной политике в Совете Федерации, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, кандидат педагогических наук Татьяна Лебедева. Гостями данного мероприятия также стали руководитель регионального центра тестирования ГТО Владислав Сероежкин и председатель регионального отделения Волгоградской области АССК России Тимофей Коробкин.

С приветственным словом выступил первый проректор университета, профессор Виктор Мандриков, который представил почётную гостью, вкратце рассказав о её заслугах перед отечественным спортом и сегодняшней деятельности, и предоставил ей слово. Татьяна Лебедева поделилась с молодёжью своим жизненным опытом и ценными советами, которые реально могут помочь достигать результатов и не только в спорте. Также она отметила важность постоянного обучения и работы над собой. «Если хочешь быть профессионалом: учись, учись, учись!» - подчеркнула Татьяна Лебедева.

После чего студенты из рук посла ГТО получили золотые знаки комплекса «Готов к труду и обороне». Татьяна Лебедева с удовольствием сфотографировалась с ребятами и пожелала, чтобы они всегда дружили со спортом. Ведь то, что ей дал спорт, а это: «быстро мобилизоваться, быстро собраться, быстро принять решение» – помогает и в сегодняшней деятельности. Несмотря на то, что Татьяна Романовна спешила на самолет в столицу, она смогла выделить более часа своего времени на общение с собравшимися в зале студентами и сотрудниками вуза, в течение которого было произнесено много интересной и полезной информации.

Члены комиссии по ГТО вручили сертификаты преподавателям кафедры физической культуры и здоровья, принимавшим активное участие в организации и проведении соревнований. Тимофей Коробкин проинформировал о перспективах по дальнейшему осуществлению Всероссийского проекта «От студзачета к знаку ГТО». Завершилось торжественное заседание вручением студентам золотых и серебряных знаков и сертификатов «Студзачет АССК России». Впереди у сборной команды медуниверситета участие в региональном этапе фестиваля ГТО. Пожелаем всем студентам удачного старта и удачной летней сессии!

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Справочно о результатах I этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:

В весеннем семестре в соревнованиях по сдаче норм комплекса приняли участие 1009 студентов различных курсов и факультетовВолгГМУ.

По итогам соревнований 155 студентов выполнили нормы студзачета АССК России на серебряный знак, 121 на золотой знак.