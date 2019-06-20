Знак качества в современных условиях

Национальная система сертификации: зачем она нужна...

Проект «Национальная система сертификации» (НСС) был одобрен в конце 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке под председательством главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. После того как система прошла апробацию в семи «пилотных» регионах России, среди которых была и Волгоградская область, в 2018 году она полномасштабно развернулась по всей стране. НСС прежде всего направлена на формирование доверия со стороны рынка к ГОСТам.

Как поясняет руководитель органа по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Ирина Абросимова, выгоды от проведения сертификации очевидны. Больше половины заявителей, которые обращаются для участия в НСС, - субъекты малого и среднего предпринимательства. И маркировка знаком НСС на упаковке - по сути лучшая реклама для их бизнеса. После выполнения работ по сертификации продукции в случае положительного решения орган по сертификации передает информацию по продукции на сайт Росстандарта в открытый «Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации» (Белый реестр). Помимо знака НСС на товар наносится QR-код, который можно считать с помощью мобильного устройства. Это позволяет покупателю прямо в магазине перейти на сайт Росстандарта и убедиться в том, что товар на самом деле внесен в «Белый реестр» и имеет подтвержденное уполномоченным органом по сертификации соответствие ГОСТу.

…и кому?

Власти Волгоградской области уделяют большое внимание качеству реализуемой на территории региона продукции и стремятся очистить рынок от контрафакта, а также поддержать местных производителей, чьи продукты зачастую значительно качественнее товаров, ввозимых в торговые сети по оптовым и даже бросовым ценам. Добросовестные местные производители могут выделить свою продукцию на прилавках магазинов с помощью маркировки в виде знака НСС и QR-кода. И покупатель, приобретая эту продукцию, будет уверен, что она прошла реальные лабораторные испытания на соответствие ГОСТам. Сегодня, считает Ирина Абросимова, НСС может стать той силой, которая позволит государству со временем зачистить рынок от контрафакта и фальсификата. Чтобы противостоять большому количеству «липовых» сертификатов соответствия, и создавалась Национальная система сертификации.

КСТАТИ

Собственники индивидуальных жилых домов, владельцы квартир в многоквартирных домах сегодня обязаны устанавливать приборы учета коммунальных ресурсов (воды, газа, электроэнергии), но для многих неожиданностью оказывается необходимость поверять приборы учета через определенные промежутки времени. ФБУ «Волгоградский ЦСМ» уже стало неоценимым помощником для многих Волгоградцев, ведь поверка приборов учетов коммунальных ресурсов является одним из видов его деятельности.

В настоящее время ФБУ «Волгоградский ЦСМ» осуществляет комплексное обслуживание узлов учета тепловой энергии, включающее в себя монтаж, демонтаж средств измерений, их ремонт, настройку и поверку. Кроме того, специалисты ФБУ «Волгоградский ЦСМ» ежемесячно осуществляют техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии.

Куда обращаться?

ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, 6, e-mail: sert@volgacsm.ru

Тел.: 8 (8442) 31-98-16, 8-961-694-93-87, 8-960-895-04-75

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