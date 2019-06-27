Брат обвиняемого в гибели студента у Loft угрожал свидетелям расправой

Громкое убийство у ночного клуба Loft произошло зимой этого года. 18-летний парень умер от черепно-мозговой травмы после того, как его ударили два приятеля. В отношении них волгоградцев возбудили уголовное дело - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. А на днях возбудили уголовное дело уже в отношении брата одного из подозреваемых и его друга. Статья - принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью.

В ночь с 16 на 17 февраля конфликт между двумя компания произошел внутри клуба, но выяснять отношения выбрались на улице. Спор разгорелся между 18-летним Александром Бабаревичем и его сверстником из другой тусовки. В какой-то момент на молодого парня с кулаками набросился Руслан – брат спорщика. Молодой человек уже много лет занимается боевым самбо. Он ударили Бабаричева. Парень упал на землю и ударился затылком.

Сначала арестовали только одного Руслана, но после допроса свидетелей следователи включили в число обвиняемых еще и его друга. Тот тоже «помогал» избивать жертву.

Сейчас оба находятся в СИЗО. Под подписку о невыезде молодых людей не отпускают, опасаясь давления на свидетелей. Но как оказалось, спасти Руслана от тюрьмы пытался брат Руслана, которого он тогда защищал. Причем делал это не самым законным способом. Он вместе с приятелем уговаривал свидетелей поменять показания, чтобы 22-летний парень выглядел в них агнцем божьим, а совсем не убийцей. Причем в качестве аргумента парни использовали прямые угрозы.

О давлении на свидетелей узнали сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Они и провели следственно-оперативные мероприятия.

- Обоих взяли под стражу. На время расследования они будут находиться в СИЗО, чтобы никак не влиять на ход двух уголовных дел, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.