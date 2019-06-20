Механизмы борьбы с несанкционированными свалками

Жители Волгограда регулярно сообщают о несанкционированном сбросе отходов в местах, не предназначенных для их утилизации. Так, в очередной раз в Дзержинском районе на улице Ползунова был замечен водитель автомобиля Газон NEXT, который выгрузил мусор на несанкционированной свалке.

В автопарке «Управления Отходами – Волгоград» данная модель транспорта не используется. По данному факту региональный оператор незамедлительно проверил автопарк всех своих подрядчиков. Но автомобилей марки Газон NEXT у подрядчиков также нет. Так что речь идет об очередном факте несанкционированного вывоза отходов недобросовестными перевозчиками.

В соглашении, заключенном с региональным оператором по обращению с ТКО, предусмотрен порядок действий в таких ситуациях. В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает один кубометр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

1. Уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

2. Уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.

Регоператор не наделяется иными инструментами воздействия на физических и юридических лиц, ставших виновниками создания несанкционированных свалок или допустивших их создание на своих земельных участках. Такими полномочиями наделены органы, осуществляющие государственный экологический надзор.

Напомним, за создание нелегальных свалок природоохранным законодательством предусмотрены крупные штрафы. Накапливать ТКО можно только в специально оборудованных местах. Нарушение правил по статье 8.2 КоАП РФ за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления…» влечет штраф для граждан – до 2000 рублей, а для юридических лиц – до 250 000 рублей.