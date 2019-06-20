Куда пойти в Волгограде: городской выпускной, салют и свечи памяти

В Волгограде 20 июня 2019 решили устроить большой городской праздник для выпускников с флешмобами, концертом и фейерверком. 21 и 22 июня во всех городах и селах зажгут тысячи свечей в память о погибших в Великую Отечественную войну. Культурную программу подготовили парки, театры, музеи и концертные залы. Куда сходить в Волгограде и Волжском с 20 по 25 июня 2019 года подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

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ВЫПУСКНОЙ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

20 июня 2019 в 18.00 концерт и салют для выпускников устроят у музея «Россия - моя история» в пойме реки Царицы. Здесь будут работать несколько университетских интерактивных площадок, мастер-классы по скандинавской ходьбе и славянским языкам, также ребят и их учителей ждут концерт и зажигательная дискотека. А в финале выпускного будет фейерверк. Начнется салют в Волгограде 20 июня 2019 года в 22.00.

ДЕНЬ ПЯМЯТИ

В Волгограде 21 июня имена защитников Сталинграда в 9.30 утра зачитают на площади Свободы в Красноармейском районе.

На Центральной набережной Волгограда 21 июня с 17.00 до 20.00 покажут литературно-музыкальную композицию «Дети мира». А в 21.00 горожане зажгут сотни свечей-лампад и пройдут с ними от фонтана «Искусство» до Вечного огня.

21 июня в 22.00 на Мамаевом Кургане пройдет акция «Завтра была война». Там тоже зажгут свечи в память о погибших.

В Волжском 21 июня в 19.00 воссоздадут атмосферу выпускного вечера 1941 года в парке «Волжский», покажут «Патефонные истории» и советское кино. 22 июня в 19.00 зажгут памятные свечи у Дворца молодежи «Юность».

Свечи памяти зажгут волгоградцы вечером 21 июня. Фото: АВО

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА

На Центральной набережной у фонтана «Искусство» весь уик-энд вновь будут фестивали, музыка и танцы, а также отборочные туры конкурсов, победители которых выступят на празднике в честь Дня города. В программе на этой неделе:

21 июня в 17.00 - литературно-музыкальная композиция «Дети мира».

22 июня в 9.00 - показательные выступления и мастер класс по баскетболу с трехкратным чемпионом страны в составе ЦСКА Александром Гуторовым.

22 июня в 18.00 - отборочный этап конкурса «Ожившие скульптуры» (номинация – Сталинград).

23 июня в 18.00 - танцевальный вечер в сопровождении духового оркестра.

У фонтана каждые выходные проходит конкурс живых скульптур.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

В воскресенье ТРЦ «Акварель» приглашает волгоградцев на свой день рождения. Здесь для гостей откроют «Изумрудный город», где каждый сможет вспомнить детскую веру в чудо. В программе праздника - шоу с цирковыми артистами, вокалом, живым звуком, декорациями и головокружительной акробатикой, а также множество сюрпризов.

В центральном атриуме 23 июня в 13.00 развернется мастреская мыльных пузырей и мыльное шоу. В 14.00 эстафету перехватит ленточное шоу с Элли и мастер-класс, а в 15.00 начнется шоу «Волшебник Изумрудного города», которое повторят также в 20.00. С 16 до 18 часов в программе музыка non-stop от дуэтов Human и Lova acoustic band, а также fashion-показы. Плюс с 14.00 до 19.00 в разных точках будут работать площадки с мастер-классами.

ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. 23 июня с 13.00 до 19.00.

Театры

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

Молодежный театр покажет добрый и светлый спектакль «Синий платочек» по пьесе Валентина Катаева. Он рассказывает о военном времени, но не о самой войне, а о том, как жили в это время, что чувствовали. Действие спектакля происходит в 1943 году в небольшом волжском городке, где разместился госпиталь. Несмотря на все тяготы военного времени герои ждут любви, надеются на счастливую жизнь и мечтают о будущем.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38.17.52, 8.995.407.17.52. Билеты онлайн на сайте molod.theatre.ru.

22 июня в 18.00. Билеты: 350 – 450 руб. 8+

Молодежный театр покажет «Синий платочек» по пьесе Валентина Катаева.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ГВАРДЕЕЦ СТАЛИНГРАДА. ЛЕСТНИЦА ВРЕМЕН»

Накануне Дня памяти и скорби в Казачьем театре состоится показ художественно-документального спектакля «Гвардеец Сталинграда. Лестница времен». Постановка прославляет подвиг советского народа в Сталинградской битве и раскрывает зрителям историю старейшего памятника культурного наследия нашего города - здания, в котором сейчас располагается театр.

Зрители увидят яркие страницы летописи Царицын - Сталинград - Волгоград на разных площадках. А парадная лестница театра станет связующей лестницей времен.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

21 июня в 18.30. Билеты: от 150 руб. 12+

«Гвардеец Сталинграда. Лестница времен». Фото: казачий театр

«КАРМИНА БУРАНА»

Фестиваль «Оперный альянс» в Царицынской опере закроют знаменитой сценической кантатой немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана». Она предстанет зрителям в сочетании жанров оперы, балета и хорового исполнения. Зрителей ждут вечные темы: любовь, ревность, предательство...

Для постановки масштабной музыкально-хореографической мистерии пригласили режиссера Александра Зверева из Астраханского театра оперы и балета. На сцене выступят ведущие солисты Царицынской оперы Руслан Сигбатулин, Анна Девяткина, Алексей Михайлов. Лирические любовные серенады и романсы, застольные песни и веселые пародии будут звучать на старолатинском и старонемецком языках. Артистам пришлось более двух месяцев учить сложный текст. А артисты хора станут основными участниками всего спектакля и порой его декорацией.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26.79.95; 8.988.007.88.30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

20 и 21 июня в 18.30. Билеты: 250 - 1500 руб. 12+

Костюмы будут необычными.Фото: Александр КУЛИКОВ

«СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ»

Зрители уже оценили музыкально-познавательную программу «Сказочный принц на большой планете», премьеру которой приурочили к Дню космонавтики. В июне Притча для детей и взрослых расскажет о добре и зле. Зрители отправятся в путешествие по планетам и услышат рассказ о волгоградских летчиках. Покажут представление под живую музыку в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14. Т.: (8442) 50-50-09, 24-18-72.

22 июня в 11.00. Билеты: 200 руб. 0+

Музеи

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

На интерактивные пешеходные экскурсии по центру города в рамках грантового проекта «Первая улица Мира» волгоградцев вновь приглашает музей Машкова. 23 июня в 17.00 - авторскую пешеходную экскурсию «Почтение и архитектурный абсурд» проведет член Союза архитекторов России Юлия Янушкиа. Участники будут учиться понимать и анализировать архитектурную городскую среду. Тема экскурсии навеяна тем, что исторически сложившийся узнаваемый облик улицы Мира стремительно меняется. Почему это происходит? По какой причине уничтожается архитектурное наследие? В погоне за деньгами, под давлением заказчика или из-за недостатка знаний современных архитекторов? Автор предлагает прогуляться по улице Мира и поразмышлять. Сбор – у музея Машкова на проспекте Ленина, 21.

Улица Мира и ее история станет главной темой экскурсии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ПОДЗЕМЕЛЬЯ СТАРОЙ САРЕПТЫ»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» по традиции приглашает провести выходные в средневековом поселении колонистов. 22 июня в 12.00 гостей ждет обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Старая Сарепта» плюс экскурсия на выставку значков в рамках проекта «Двенадцать». Гости познакомятся с историей селения, узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян, побывают в кирхе, торговой лавке Гольдбаха и спустятся в винный подвал (билеты: 250 – 350 руб.). 22 июня в 14.00 и 23 июня в 12.00, 14.00, 16.00 также пройдут обзорные экскурсии по Сарепте (билеты: 200 - 300 руб.).

Концерты

«ЛЕТНИЙ ПРОМЕНАД»

Популярная музыка от польки до Deep Purple прозвучит в воскресном концерте в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра. В программе примут участие солисты Волгоградской филармонии и приглашенная гостья - финалистка телешоу «Голос. Дети» Калиста Алисия Джеймс.

ЦКЗ, наб. 62.й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

23 июня в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб.