2019-06-19T16:48:06+03:00
Общество

В Астрахани вручную проверили работы выпускников, получивших ноль баллов за ЕГЭ

Ребята получили положительные оценки
Екатерина МАЛИНИНА
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Депутат Огуль предложил выдавать правильные ручки детям централизованно.Депутат Огуль предложил выдавать правильные ручки детям централизованно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Астрахани благополучно разрешился скандал, связанный с использованием неправильной ручки на ЕГЭ. Работы учеников, написавших на ноль баллов, проверили вручную.

О трех выпускниках, чьи бланки не принял компьютер, сообщили в министерстве образования Астраханской области еще на прошлом неделе. Чиновники рассказали, что астраханцы получили ноль баллов. В их ручках были недопустимые правилами чернила. Поэтому машина не распознала их и отсканировала некорректно. Хотя педагоги предупреждали об этом.

Но как выяснилось, ребята покупали ручки в специальном отделе «Все для ЕГЭ», и они как раз гелевые, то есть правильные. Просто паста оказалась слишком тусклой для компьютера, о чем школьники никак не могли знать.

За ребят вступились одноклассники. Например, в поддержку Артема Ярового они написали петицию и разметили ее в интернете. За пару дней воззвание собрало порядка 90 тысяч подписей. Свой лайк ставили и родители, и выпускники, которые очень не хотели оказаться в подобной ситуации.

Власти пошли навстречу выпускникам (а по сути исправили организационные промахи) и проверили работы вручную. Правда, изучали всего две. Работа третьей выпускницы изначально правильно прошла через сканирование.

- В минобразования также обратилась третья школьница, которая предположила, что и её работа могла быть отсканирована некорректно. Однако в ходе проверки выяснилось, что бланки переведены в электронный вид надлежащим образом и работа изначально была оценена адекватно, - пояснили в ведомстве.

Работу Артема Ярового проверили вручную и дали положительную резолюцию. Фото: соцсети

Работу Артема Ярового проверили вручную и дали положительную резолюцию. Фото: соцсети

Просто девушка сильней нажимала на ручку, когда писала.

Результаты по баллам не разглашаются – конфиденциальная информация. Чиновники лишь сообщили, что оба школьника получили положительные оценки.

- И тот, и другой преодолели по математике минимальный порог. Ноля у них нет. Тем не менее, эти ручки использовались намеренно с целью что-то в работе изменить, - заявил и. о. министра образования Астраханской области Виталий Гутман. - Мы будем продолжать исследовать, были ли попытки «затирок» и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении экзамена.

А пока ребят успокоили и по поводу ЕГЭ по русскому. Его они писали той же ручкой. Но видимо, уверенней: бланки по второму обязательному экзамену прошли сканирования и получат свои баллы – точно не ноль.

Кстати, депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил чиновникам от образования централизованно закупать правильные ручки для ЕГЭ и раздавать их вместе с бланками. Чтобы подобные инциденты не повторялись впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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