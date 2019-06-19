Автошколы в Волгограде: во сколько обойдутся права и можно ли сдать с первого раза

Я из тех, кто любит сидеть на пассажирском, а не за рулем. Так проще. Но муж положил на стол деньги, видимо, отложенные на обедах, и заявил: «Иди, учись». Отказаться возможности не было: для поездки в отпуск Грузию нужен был сменный водитель. Хотя на секунду возникли подозрения, что и ему хочется в гостях за бокалом вина поболтать о бренности бытия.

БЕНЗИН «БЕСПЛАТНО»

Это только сказать просто: «Иди учись». А куда? Школ в Волгограде на первый взгляд много (на первый взгляд, потому что раньше было в два раза больше, но требования к ним ужесточили, сказался и кризис). Обзваниваю практически все: благо у каждой автошколы есть свои сайты с подробной информацией и телефонами.

Собеседники сразу же предлагают мне рассрочку. Ей пользуются многие. Это удобно. Обучение занимает два с половиной месяца. Сначала отдаешь половину суммы (кто-то разрешает и треть), и до конца учебы «доносишь» все остальное. Процентов за это не берут.

За бензин отдельно платить не надо – автошколы просто включают его в итоговую цену за курсы. А она везде разная. Так, школа возле работы в центре просит 24 тысячи рублей. Госпошлина и медсправка оплачивается отдельно. Зато новые машины, современные руководители, а еще модная страничка в инстаграме, где можно заранее посмотреть, что тебя ждет. Еще одна автошкола предлагает скидку в четыре тысячи. Причем обещают, что медсправка входит в стоимость.

- Филиалы есть в трех районах – это очень удобно, - зазывает меня секретарь. – Я вам подскажу лучшего инструктора, он вас точно научит ездить по волгоградским дорогам.

Еще одну автошколу рекомендует друг. Там работает его знакомый: лучший водитель в городе. Дяденька замечательный, но учебные классы у них на СХИ, что меня совсем не устраивает.

В итоге выбираю школу рядом с домом. Она оказывается одной из самых дешевых в Волгограде. Может быть потому, что арендуют два кабинета в школе и о внешнем антураже сильно не заботятся, может быть, потому что понимают: в Кировском по-другому клиентов не найти. К тому же мне еще и делают скидку, ведь плачу всю сумму сразу – 12 тысяч рублей. За медсправку я отдаю 1400 – прохожу за один день в своей поликлинике (психиатр, нарколог, флюорография, окулист и терапевт). Знаю, что можно купить, но стоит это в два раза дороже.

Госпошлина обходится в две тысячи рублей. Если оформлять через Госуслуги, то дают 30 процентов скидки. Но загвоздка в том, что на одну дату экзамена есть лимит по количеству человек. Я слишком поздно захожу на сайт, поэтому система отказывается оформить мои данные. В итоге плачу в банке. Еще 500 рублей с меня берут уже в конце курсов – за оформление бумаг. За все 15900.

СНОВА ЗА ПАРТУ

- Экзамен в ГИБДД состоит из трех частей: теория - 20 вопросов, практика - это и площадка и город. У вас будет два педагога: по теоретической части и инструктор. Вы должны отъездить 20 часов. Если этого покажется мало, за свои деньги берете дополнительные часы, - объявила нам директор.

Когда работаешь в темпе бешеной лошади, странно слышать: «Пишите в новой строке: правила проезда равнозначных перекрестков». Пока педагог по теории неспешно диктует разучившимся писать ручкой курсантам, я разглядываю кабинет химии: обшарпанные плакаты с формулами, по которым еще я училась и великие химики, свысока наблюдающие за нами - разношерстными учениками: вот школьник, которому папа обещал подарить на совершеннолетие старую «семерку», вот молодая мамочка троих детей, мечтающая не зависеть от мужа в передвижениях между детскими поликлиниками, секциями и магазинами, вот пенсионерка, в тайне от взрослых детей исполняющая свою давнюю мечту. Люди очень разные.

Сначала за партами сидит порядка 20 человек, через пару недель свободных мест становится больше, к концу теоретического обучения остается около пяти. Остальные учили самостоятельно или надеются на удачу. Сейчас есть множество мобильных приложений, которые позволяют прямо в телефоне отвечать на билеты. Удобно их решать и в автобусе, и в очереди, и дома. Рекомендую обязательно скачать. Я выбираю самое популярное из бесплатных - оно показалось мне удобным. Книжечка с билетами, купленная за 150 рублей, совсем не пригодилась. А вот правила на бумаге периодически просматриваю, удобно.

Кстати, на занятия советую все же ходить. Легче всего давались билеты, пройденные и разобранные на уроках. Потому что есть нюансы, от которых потом зависит ответ в экзаменационном задании.

Когда все лекции вычитаны, нам устраивают внутришкольный экзамен. У кого-то 10 ошибок на два билета, как и в любом классе, есть отличницы. У меня 2 неправильных ответа на 40 вопросов, предел допустимого. До экзамена остается пару недель.

КАК ЧЕРЕПАХА

Непосредственно вождение начинается через пару недель после первых лекций. Машина у нас хорошая. Муж в свое время учился на «пятерке». Так что на мое: «а я на «Дастере» буду ездить» - он лишь присвистывает.

- Тому, кто зимой учится, никакая дорога потом не страшна, - напутствует меня семья на первый урок за рулем. Время я выбираю самое раннее, чтобы успеть на работу. Кто-то берет занятия на субботу. Есть школы и с воскресным вождением.

Инструктор мне попался рыбак и любитель попариться в бане, так что общих тем для разговоров было много. Правда, в перерывах он успевает разозлиться, похвалить и покричать: «Газ, прибавь скорости, что ты плетешься как черепаха!» А я и есть черепаха. Хочется спрятаться под панцирь и сказать: я в домике. Но учиться-то надо.

Первое занятие провожу исключительно на площадке: параллельная парковка, повороты, Все по рыхлому снегу и колеям. Опыта у меня совсем никакого, поэтому Игорь дает азы. На втором уже возвращаюсь сама в город. На третьем еду по основным городским магистралям. Хорошо, что у инструктора свои педали, иначе пару аварий я бы точно организовала.

То, что под капотом, для большинство водителей - темный лес.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТАКСИ ДО ДУБРОВКИ ЗАКАЗЫВАЛИ?

На третьем же занятии Игорь доверяет мне жизнь своей жены. Правда, не до конца: педали при нем. Мы везем ее на работу.

- А почему сами не обучите? – спрашиваю, когда жена выскальзывает из авто.

- Я что похож на сумасшедшего? – лаконично отвечает вопросом мой инструктор.

Кстати, «таксистами» подрабатывают все курсанты во всех школах: кто-то отвозит родственников, кто-то везет прицеп из магазина, кто-то оформляет страховку. Лично в этом ничего зазорного не вижу: та же самая практика по городу. Если конечно, не заглушил машину на все занятие в ожидании, пока поменяют колеса.

Площадка со сложными элементами находится аж на Жилгородке. Мы ее делим еще с двумя автошколами. Неподалеку еще несколько таких же. Сделано это чисто из практических соображений. Экзамен «Город» обычно сдают рядом с МРЭО, а он находится как раз рядом на улице Шопена. Так что будущие водители вполне могут проехать по тем перекресткам, где обычно и проходит экзекуция: посмотреть, где парковаться нельзя, или где можно развернуться.

Мои навыки вождения после шести уроков оставляют желать лучшего. С баранкой в руках я точно не родилась. Боюсь дороги, боюсь разворачиваться, страшно перестраиваться, не определяю расстояние до ближайшей машины в зеркала. Но хотя бы не глохну. Так что беру за отдельную плату еще два урока по три часа. Появляется уверенность, кошмары в ночь перед вождением короче и добрее.

Внутренний экзамен по вождению сдаю со второго раза: во время первой попытки руль прилипает к рукам от пота, а нога дергается. Отработанные алгоритмы дают сбой. Со второй инструктор ставит мне «хорошо». Я почти уверена, что сдам площадку сама. Правда, на город с первого раза даже не надеюсь.