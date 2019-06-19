2019-06-19T11:12:27+03:00
Спорт

Спортивный директор ФК «Тамбов»: решение окончательное, на «Волгоград Арене» играть не будем

Первые домашние матчи сезона клуб решил провести в Саранске
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока "Волгоград Арена" не увидит матчей РПЛ.Пока "Волгоград Арена" не увидит матчей РПЛ.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году волгоградцы не увидят на своем стадионе «Волгоград Арена» матчи Российской Премьер-Лиги с участием футбольного клуба «Тамбов». Как сообщил корреспонденту «КП-Волгоград» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, первые домашние матчи команда проведет в Саранске. Такое решение приняли из-за очередного потопа на «Волгоград Арене».

- Решение окончательное, «Тамбов» не будет играть на «Волгоград Арене». Домашние матчи мы проведем на «Мордовия Арена» в Саранске. В Волгограде нам сообщили, что стадион затопило. Там возникли проблемы. До старта сезона остался всего месяц, нам нужно подавать заявки, разрабатывать маршруты. Уже нет времени на то, чтобы что-то менять, - рассказал «КП-Волгоград» Худяков.

Принятое решение касается не только первого матча «Тамбов» - «Спартак», но и всех последующих домашних игр, которые клуб вынужден будет провести не дома.

- Несколько матчей проведем в Саранске, а в сентябре уже и наш стадион будет готов. К тому же и нам, и болельщикам в Мордовию будет ближе добираться. До Саранска - 400 километров, а до Волгограда - более пятисот, - отметил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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