Град и ливень: на Волгоград идет сильная гроза

Всего несколько дней прошло после ливня, который в очередной раз размыл склон у стадиона «Волгогра Арены». Городские ливневки не готовы справляться с более-менее нормальным дождем. Подтопит Волгоград и вечером 19 июня 2019 года. По данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие несколько часов в город нагрянут гроза и ливень. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Ожидается и град. Причем задержится непогода до конца суток не только в городе-герое, но и в большинстве районов Волгоградской области.

Волгоградцев просят вы выходить без острой необходимости на улицу, не ходить под шаткими конструкциями и вывесками, не оставлять машины под деревьями. Дальние поездки лучше отменить, а детей - не выпускать из поля зрения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, из-за шквалистого ветра и грозы возможны сбои на наружных инженерных сетях. Оперативные службы города находятся в полной готовности к непогоде.