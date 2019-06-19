2019-06-19T10:36:12+03:00
Общество

Град и ливень: на Волгоград идет сильная гроза

Городские службы приведены в повышенную готовность к работе в сложных погодных условиях
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев просят не выходить лишний раз на улицу.Волгоградцев просят не выходить лишний раз на улицу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Всего несколько дней прошло после ливня, который в очередной раз размыл склон у стадиона «Волгогра Арены». Городские ливневки не готовы справляться с более-менее нормальным дождем. Подтопит Волгоград и вечером 19 июня 2019 года. По данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие несколько часов в город нагрянут гроза и ливень. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Ожидается и град. Причем задержится непогода до конца суток не только в городе-герое, но и в большинстве районов Волгоградской области.

Волгоградцев просят вы выходить без острой необходимости на улицу, не ходить под шаткими конструкциями и вывесками, не оставлять машины под деревьями. Дальние поездки лучше отменить, а детей - не выпускать из поля зрения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, из-за шквалистого ветра и грозы возможны сбои на наружных инженерных сетях. Оперативные службы города находятся в полной готовности к непогоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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