Цвет настроения – оптимизм: волгоградским СМИ рассказали о финансовых ожиданиях местных предпринимателей

В креативном пространстве «Лофт» 14 июня собрались журналисты ведущих волгоградских изданий. В этот день специалисты по региональной экономике рассказали представителям СМИ о том, как можно измерить самочувствие малого и среднего бизнеса (МСБ), определить настроения и ожидания предпринимателей.

«А я маленький, ниже среднего»

Настрой в бизнесе – пожалуй, самая важная составляющая, влияющая на все действия бизнесмена. Чтобы изучать и регулировать этот показатель, экономисты создали специальный индекс – RSBI. С его помощью оценивают такие ключевые компоненты ведения своего дела, как продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования.

RSBI составляется по результатам опросов 2000 предпринимателей из 23 регионов страны – 63% от всех представителей российской сферы МСБ. Специалисты ежеквартально изучают «самочувствие» бизнесменов по стране в целом и в рамках отдельных регионов.

По данным за первый период 2019 года, RSBI вырос как по всей РФ, так и в Волгоградской области. При этом в нашем регионе индекс все равно остался ниже среднего по стране. Это значит, что деловые волгоградцы приободрились, но улучшения для регионального МСБ пока только начинаются.

«Не женское это дело!»

Многочисленные наблюдения за волгоградским бизнесом позволили экономистам составить его приблизительный портрет. Например, по

отраслям значительно преобладают торговля и сфера услуг. По гендерному показателю, несмотря на активную поддержку женского бизнеса «Опорой России», волгоградчина – суровый мужской край. Экономисты отмечают, что в последнее время региональное предпринимательство стремительно молодеет – приходит все больше начинающих специалистов. Несмотря на эту тенденцию, средний возраст бизнесменов в области по-прежнему держится на отметке около 40 лет.

Коммуникация в стиле XXI века

По мнению аналитиков, одна из самых серьезных проблем в волгоградском МСБ – кадры. Несмотря на наличие подготовленных и грамотных специалистов, руководители часто сталкиваются с невозможностью нанять сотрудника из-за … его низких коммуникативных навыков. Услышав требование «общаться с людьми», многие претенденты сразу же прекращают диалог, не доходя даже до предполагаемой зарплаты. Пока эта проблема стоит достаточно остро. Но в то же время экономисты отмечают удивительное умение волгоградского МСБ выживать и приспосабливаться в любых условиях, сохраняя при этом непоколебимый оптимизм.

Если сопоставить графики RSBI по стране и области, сложится ощущение, что регион временами живет отдельно от остальной России. Когда предпринимателей РФ накрывает волна грусти, на волжских берегах – небывалый подъем оптимизма. Конечно, у этого явления есть определенные причины. В 2017 – первой половине 2018 многие местные бизнесмены жили в ожидании ЧМ. Что изменилось в их настроениях год спустя – специалистам еще только предстоит выяснить. А пока аналитики призывают всех представителей МСБ внести свой вклад в составление RSBI, заполнив специальную анкету в интернете. Аналитики уверяют, что результаты опросов обсуждаются на уровне Центробанка и Правительства РФ, а это значит, что оптимистичный настрой волгоградцев поддержат на самом высоком уровне.

Кириллова Светлана