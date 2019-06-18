2019-06-18T14:09:26+03:00
Общество

В Волгограде проходят рейды по должникам за электроэнергию

Энергетики подключили к работе с неплательщиками судебных приставов
Инна ФОМИЧЕВА
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Рейды проходят ранним утром или поздним вечером, чтобы застать неплательщиков дома.Рейды проходят ранним утром или поздним вечером, чтобы застать неплательщиков дома.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Дзержинском районе Волгограда прошел рейд по взысканию долгов за электроэнергию. ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно со службой судебных приставов проводят их еженедельно, ведь проблема неплатежей не теряет своей актуальности. В работе у гарантирующего поставщика на сегодняшний день находится исполнительных документов на сумму более 192 миллионов рублей задолженности по оплате электричества только у физических лиц.

Некоторым потребителям достаточно предупреждения. Кто-то платит по счетам только когда происходит отключение электроэнергии. Ограничение на выезд за рубеж действует на «забывчивых» абонентов, которые могут позволить себе дорогостоящий отдых за границей, но не находят денег для погашения долга за коммунальные услуги. Но, как показывает практика, совместный выход по адресам неплательщиков представителей ресурсоснабжающей организации и судебных приставов - самая эффективная мера воздействия на должников. Сотрудники ФССП России и гарантирующего поставщика приходят, чтобы арестовать их имущество и тем самым мотивировать к оплате задолженности. Если же долг так и не будет погашен, имущество пустят на реализацию в счет его уплаты.

Проверяющих впускают в дом сами жильцы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проверяющих впускают в дом сами жильцы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Эта мера наиболее эффективна в случаях, когда должники работают неофициально, получая средства «в конверте». Даже если у неплательщика нет зарплатного счета в банке для списания средств, судебное решение будет исполнено за счет имущества, - отмечает ведущий специалист отдела по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» Артем Даллакян.

По словам специалиста, порой описывать имущество не приходится. На прошлой неделе рейды прошли в районах области и в пяти районах Волгограда. Только по итогам последних наложено шесть арестов имущества должника, двое оплатили задолженность на месте полностью, еще один – частично.

Если дверь никто не открывает, на ней оставляют наклейку-извещение. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если дверь никто не открывает, на ней оставляют наклейку-извещение.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Суммы долга у всех разные. По закону судебное преследование должника может применяться ресурсниками, как правило, уже после двух месяцев неоплаты.

- У кого-то набегает до нескольких сотен тысяч рублей долга. Зачастую это акты безучетного потребления, когда обнаруживается незаконное использование электроэнергии, - поясняет Артем Даллакян.

Рейд по адресам неплательщиков - самая эффективная мера воздействия на должников. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рейд по адресам неплательщиков - самая эффективная мера воздействия на должников.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Практически в каждом подъезде домофон. Но соседи охотно открывают двери судебным приставам. На улице Симонова проверяющих впускают в дом сами жильцы. Как оказалось, они купили эту квартиру год назад. А долг числится за прежним владельцем жилья. Теперь приставы выяснят его новое место жительства, и возврат долга неотвратим.

Рейды специально проводят ранним утром или поздним вечером, чтобы застать неплательщиков дома. Если дверь все же никто не открывает, на ней оставляют наклейку-извещение о вызове на личный прием к судебному приставу. По закону должники должны прийти на прием в течение трех дней иначе квартиру могут вскрыть и описать имущество без их участия. Так что платить по долгам все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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