ТУРБОАТЛАС: первый тест-драйв кроссовера GEELY ATLAS c новым мотором 1.8Т

Несколько месяцев назад состоялось долгожданное событие — презентация турбированной версии кроссовера GEELY ATLAS с обновленным мотором 1.8Т. Долгожданное потому, что активное продвижение автомобиля от производителя из Поднебесной на Российском рынке напрямую доказывает нескрываемый интерес автолюбителей к моделям данного класса.

По статистике компанией «БелДжи», выпускающей данные авто, за 2018 год было произведено и реализовано около 9000 экземпляров автомобилей. И те, кто ждал появления быстрого автомобиля GEELY, наконец могут начать заказывать авто у официальных дилеров. Так что же можно по достоинству оценить, пройдя тест-драйв турбированной модели? Мне с новинкой пришлось познакомиться еще и ради дружбы: коллега, планируя покупку автомобиля, попросил протестировать ATLAS в режиме городских дорог.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ — ПОВОД ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Отделка и сборка салона вызывают уважение к производителю: качественно, дорого и комфортно. Посадка водителя и размещение руля эргономичны, валики кресел удобно удерживают корпус сидящего и обеспечивают удобство на протяжении всего пути.

Опционально модель обладает дополнительными usb-разъемами для зарядки цифровых гаджетов, подогревом сидений второго ряда и удобной панелью регулировки кресел. Пассажиры на задних сидениях теперь почувствуют поистине привилегированное положение и будут путешествовать в максимальном комфорте.

Не зря создатели автомобиля сравнили его динамику с диким гепардом — секундное затишье после нажатия на педаль… и автомобиль резво срывается с места и с легкостью набирает скорость, которой позавидуют водители на соседней полосе. Теперь ATLAS не имеет проблем в виде недостаточного крутящего момента с низов — уверенная тяга обеспечивается мощным подхватом, а на оборотах в 4500 в минуту машина гарантированно разгоняется до 200 км/ч.

Автомобилем легко и просто маневрировать даже в условиях волгоградских пробок: тяги при минимуме оборотов вполне хватило для «крадущегося» режима. Работаем педалью тормоза — и все, этого достаточно для продвижения в плотном потоке транспорта.

Понаблюдав за расходом топлива, делаешь вывод: он напрямую зависит от манеры вождения и работы двигателя на ускорении. Наш тестовый заезд показал — средний расход нового GEELY ATLAS составит ориентировочно 10-11 литров, учитывая необкатанность автомобиля и постоянные наборы скорости.

ЧТО ПОД КАПОТОМ: ДВИГАТЕЛЬ GEELY ATLAS В РЕЖИМЕ ТУРБО

Двигатель, скрывающийся под аккуратной крышкой из пластика, сложно назвать совершенно новым, схожие агрегаты устанавливались ранее на седанах бизнес-класса Emgrand GT. При разработке мотора инженеры черпали идеи в опыте японских производителей. Схема самого двигателя и навесные детали напоминают турбированные двигатели 1.8 от Volkswagen, а силовые параметры выдержаны по аналогии с моторами 1.8 TSI и 2.0 TSI серии ЕА888 от того же VW.

Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

И это все использовано по максимуму, чтобы улучшить технические возможности атмосферника GEELY:

Объем мотора — 1.8 литра;

Мощность — 180 л.с.;

Крутящий момент — 285 Нм с доступным диапазоном 1500 – 4000 об/мин;

Максимальная скорость — 195 км/час;

Расход топлива в среднем — 7,8 на 100 км/ч (на двигателе с полным приводом — 8,2 литра)

Новый мотор достойно работает в паре с типовой 6-ти ступенчатой коробкой-автоматом, при этом, решив купить GEELY ATLAS, можно выбрать тип привода: передний или полный. Автомобили, оснащенные новым двигателем 1.8T, соответствуют экологическим стандартам Евро-5 и обладают улучшенной шумоизоляцией, что делает поездку и для водителя, и для пассажиров максимально комфортной.

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 8 КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Система прямого впрыска создана на основе бесшумного топливного насоса высокого давления HDP5evo[1] от бренда BOSCH[2] последнего поколения. Эффект снижения расхода топлива и уровня выбросов, повышение КПД двигателя достигается за счет работы топливного инжектора и системой впрыска под давлением 150 бар.

Компактная турбина. Благодаря интеграции с выпускным коллектором и клапаном декомпрессии размеры агрегата уменьшены, что позволяет ему затрачивать меньше времени на прогрев и снизить уровень выбросов. Понятная система электронного управления декомпрессионного клапана — гарантия точности управления и быстроты отклика.

Масляный насос пластинчатого типа обеспечивает точную регулировку объема масла и снижение энергопотребления. Это происходит за счет применения насоса с переменной производительностью. Используемая модель повышает КПД на 90% и снижает расход бензина на 1,5%.

Наполнитель из натрия в системе клапанного механизма. Пустотелая конструкция не только дает возможность в непрерывном режиме охлаждать элементы клапана и достигать термобаланса, но и облегчает вес узла, что способствует снижению инерции при возвратно-поступательном движении и повышению прочности.

DVVT: распредвалы с пустотелой конструкцией на впуске/выпуске позволяют поднять уровень мощности и крутящий момент, при этом заметно снижаются топливные расходы и облегчается сама конструкция.

Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

Бесшумная цепь. Особенности инновационного профиля зубчатой шестерни при взаимдействии с цепью снижают уровень шума от газораспределительного механизма. Стабиьная динамика, низкий уровень шума цепной системы на высоких скоростях, снижение трения и экономия топлива — все это обеспечено возможностями гидронатяжителя нового поколения.

Поршень с антифрикционным покрытием. В единой системе с шатуном эти элементы обладают повышенной устойчивостью к износу, снижают негативное влияние трения и облегчают всю конструкцию на 10%.

Компактные торсионные валы, расположенные со стороны клапанов впуска/выпуска, позволяют нивелировать силу инерции. По сравнению с обычными валами обладают легким весом, низким уровнем шума и экономичны в производстве.

ОТЗЫВ ПОКУПАТЕЛЯ ПОСЛЕ ТЕСТ-ДРАЙВА

«Ищу именно паркетник. Новый — из салона. Хватит с меня «бэушек». Изначально присматривался к корейским моделям. Конечно, хотелось бы Tiguan, но он слишком дорогой для нас. Выбор пал на GEELY ATLAS. Сейчас я на нем поездил, и мне реально понравилось. Хорошая подвеска, тяги двигателя хватает. Неплохо настроена связка «коробка — мотор». Это действительно комфортный автомобиль — в далекой поездке не устанешь.

Если честно, я не ожидал, что Geely будет на таком высоком уровне в плане качества материалов. Добротный пластик, приятный дизайн салона, современный экстерьер. Зазоры вроде все ровные. Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой — не вываливаешься, не скользишь. Даже если просто сравнивать с «одноклассниками», без привязки к кредиту, Geely выглядит достойно.» Вячеслав, март 2019г. (https://auto.onliner.by/2019/03/04/geely-159)

ВЫБИРАЕМ КОМПЛЕКТАЦИЮ GEELY ATLAS: ЦЕНЫ НА ТУРБО-МОДЕЛЬ

Базовая комплектация Comfort в зависимости от объема двигателя, типа коробки передач и характеристик привода обойдется в сумму от 1 199 990 рублей, комплектация Luxury варьируется 1 299 990 до 1 639 990 рублей.

Подобрать оптимальную комплектацию GEELY ATLAS и записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77 или приехать по адресу: ул. Землячки, 69.

На правах рекламы.

[1] ЭчДиПи 5 эво

[2] Бош