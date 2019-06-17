В Волгограде ученые обсудили новые векторы психоанализа

Мероприятие посвящалось новым направлениям применения психоанализа в сфере социальных отношений и взаимодействию человека с его окружением.

На прошедшей в Волгоградском институте управления Всероссийской конференции «Человек в социуме: психоаналитический подход» свои доклады представили ведущие ученые и практикующие психоаналитики из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Саратова, Волгограда. Эксперты рассматривали массовые социально-психологические явления в современном обществе, особенности развития личности ребёнка в семье, индивидуальные травмы, реляционный поворот в психоанализе, расследование преступлений при помощи психоанализа, разговор мира через рисунки.

На пленарном заседании конференции кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии Дина Муратовна Зиновьева отметила, что данное мероприятие обладает высокой теоретической и практической значимостью. «Основная наша деятельность - научно-исследовательская и преподавательская. В Волгоград же приехали ведущие практики-консультанты в области психоанализа. Однако мы нашли общие точки соприкосновения. Определили механизмы и ресурсы для того, чтобы практика стала более системной и научной. Кроме того, сами преподаватели и учёные сейчас применяют более практико-ориентированный подход. Как мне кажется, мы нашли пути для дальнейшей совместной работы».

«Было очень много высказано новых идей, например, реляционный подход в психоанализе вызвал живой интерес и у студентов и специалистов. Есть большая потребность в том, чтобы и другие специалисты смежных областей с нами сотрудничали, проводили совместные мероприятия, создавали новые проекты….Как показала конференция, психоанализ должен только развиваться!» – Екатерина Васильевна Козлова, психолог-психоаналитик, руководитель методического объединения педагогов-психологов ДОУ Центрального района Волгограда, председатель регионального отделения ЕКПП-Россия.

Всероссийская научно-практическая конференция В ВИУ РАНХиГС.На правах рекламы.

Несмотря на то, что психоаналитический подход в мировой практике применяется все меньше, в связи сокращением финансирование психического здоровья и приоритетом медикаментозного лечения, специалисты и ученые все чаще признают, что именно различные формы психоанализа могут эффективно применяться не только в решении широкого спектра эмоциональных, но и социальных проблем. Практический и исследовательский опыт участников конференции доказывает эффективность психоаналитически ориентированных подходов в определении места личности в социуме, позволяет изучать человека в системе его социальных и семейных отношений.

Прошедшее мероприятие дает возможность показать насколько широки возможности психоанализа как сильнейшей методологической концепции. Научно-практический формат полезен практикующим психологам, студентам и людям, интересующимся психологией и гуманитарными знаниями.