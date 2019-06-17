АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 21.06.2019 с 12.00 (мск) на 28.06.2019 на 13.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ СБЕРБАНКА С ПОДВАЛОМ, назначение: нежилое, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, площадь 601,3 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2-й, д. 9, c кадастровым номером 34:30:160005:8700;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью 450 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2, д. 9, кадастровый номер 34:30:160005:0335.

Начальная цена Лота №1 – 4 991 200 руб., с учетом НДС 20%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 4 745 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 245 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 499 120 руб.

Шаг аукциона – 249 560 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенного сроком менее чем на 1 год: договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 6,13 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 250 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 28 июня 2019г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26 июня 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 июня 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 июня 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 июня 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 28 июня 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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