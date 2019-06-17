2019-06-17T15:52:36+03:00
Спорт

На "Волгоград Арене" будут играть матчи Премьер-Лиги

ФК "Тамбов" подтвердил волгоградский стадион для домашних игр
Екатерина МАЛИНИНА
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Первый матч "Тамбов" проведет со "Спартаком"Первый матч "Тамбов" проведет со "Спартаком"Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Генеральный директор ФК "Тамбов" Ольга Коновалова подтвердила то, что ждали многие волгоградцы. Команда-новичок Премьер-Лиги выбрала "Волгоград Арену" для домашних матчей.

- Решение принято - мы будем играть в Волгограде, первый матч 27 июля против "Спартака", - заявила информагентству ТАСС Ольга Коновалова. - На сегодняшний день у нас "Мордовия-Арена", "Волгоград-Арена" в процессе заявки. Изначально мы заявили Саранск, сейчас быстро дозаявляем Волгоград как резервную арену, будем играть там. По крайней мере, первый тур точно.

Сначала в календаре Премьер-Лиги матч со «Спартаком» был назначен на 28 июля. Но в этот день "Ротор" играет с командой "Химки". Возможно, поэтому дату перенесли. Но если «Тамбову» у нас понравится и руководство решит оставить «Волгоград Арену» домашним стадионом и дальше, то в августе волгоградцы смогут увидеть игры с «Арсеналом», «Краснодаром» и «Динамо». При большом везении увидим и матч «Тамбова» со «ЦСКА».

Правда, не все волгоградские болельщики в восторге от перспективы визита в наш город спартаковских фанатов, которые славятся своим буйным нравом. Кто-то боится за сохранность парка у Мамаева кургана, кто-то за свое здоровье.

Кстати, выбор в пользу Волгограда сделали в том числе и из-за транспортной доступности. В наш город удобней добираться, чем до Саранска и футболистам, и болельщикам.

От игр на родном стадионе" Спартак" команда вынуждена была отказаться – его будут модернизировать. Для игр Премьер-Лиги предъявляют более жесткие требования к арене. Реконструкцию обещают закончить к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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