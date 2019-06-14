2019-06-15T00:09:49+03:00
Общество

Волгоградская хип-хоп команда взяла серебро на чемпионате Европы

Ребята из школы танцев «Наш стиль» завоевали второе место на Чемпионате Европы по фитнес-аэробике – 2019 в Нидерландах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребята и их тренеры. Фото: облкомспортаРебята и их тренеры. Фото: облкомспорта
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Волгоградские ребята из школы танцев «Наш стиль» на днях вернулись из Нидерландов, где проходил Чемпионат Европы по фитнес-аэробике. За звание лучших в зале Holiday Inn Leiden боролись более семисот человек, свои команды и клубы представили более десяти стран. Волгоградская команда On the Fly в хип-хопе обошла полтора десятка соперников и уступила всего несколько десятых балла хозяевам турнира, завоевав второе место в категории 12 - 17 лет. Вернувшись в родной город, ребята и их тренеры рассказали о своих планах на будущее.

- В нашей школе не одна талантливая команда, - рассказала руководитель школы Наталья Гончарова. - На чемпионате Европы также выступал коллектив Pro Tone, участникам которого 10 - 11 лет. Ребята вышли в финал, надеюсь, в следующем году они будут стоять на пьедестале.

Дебютанты, занявшие седьмое место на европейском первенстве, в этом не сомневаются. А их старшие товарищи Роман Веремеев, Валерия Жукова, Валентина Винокурова, Полина Шевцова, Татьяна Гусева, Александр Буренко, Мария Сиволобова, Виктория Степочкина и Екатерина Ускова под руководством своих наставников уже готовятся взять следующую высоту. Все в том же Лейдене в конце ноября пройдет чемпионат мира по фитнес-аэробике.

- Самые сильные соперники - отечественные спортсмены. На чемпионате России огромная конкуренция, - считает тренер команды Наталья Махова. - Ведь в отличие от европейских наши композиции всегда продуманы.

Сами призеры престижных европейских соревнований и чемпионы страны признаются, что всегда и везде выкладываются по полной, поэтому готовы побороться за золото.

- Чтобы добиться успеха в мире хип-хопа, нужна хорошая физическая подготовка. Потом мы учим хореографии. Но самое важное - желание побеждать в команде, - раскрыла секрет успеха Наталья Гончарова.

Желаем ребятам удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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