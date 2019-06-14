Астраханский врач спасла пассажирку самолета во время рейса Бангкок-Москва

Об этой истории астраханка Мария Журбина почти забыла. Произошла она в конце марта и если бы не письмо на место работы – в Астраханский онкодиспансер – и не вспомнила бы. На ее имя пришла благодарность от Елены Малаховой, жительницы из Ульяновска. Женщина говорила спасибо за спасение ее жизни.

Мария вместе с мужем решила провести отпуск в Тайланде. Бабушки с дедушками сделали подарок – забрали внуков к себе и дали паре отдохнуть вдвоем. Отдых получился замечательным. Астраханцы сели на самолет из Бангкока до Москвы. Прошло несколько часов полета, когда по громкой связи объявили: женщине в салоне стало плохо, нужен доктор.

- Я подошла к стюардессе, а она отвела меня к пассажирке, - рассказала "КП-Волгоград" Мария Журбина. - Она теряла сознание. Это моя работа - я врач реаниматолог-анестезиолог, поэтому знала что делать – воспользовалась аптечкой, которая была на борту. Мне помогала медсестра, которая тоже откликнулась на призыв. Вскоре женщина пришла в себя.

Первоначально, экипаж собирался сажать самолет в ближайшем аэропорту, но состояние пассажирки было стабильным, да и сама туристка была против экстренной посадке. Так и провела Мария оставшийся полет - около 6 часов - рядом с пациенткой, а когда приземлились в столице, передала на руки врачам «скорой».

Пассажирка из Ульяновска про свою спасительницу не забыла. Узнала, как зовут милого врача и написала на место ее работы.

Пока не известно, отблагодарит ли за профессионализм Марию Журбину начальство. Самой молодой женщине, конечно, приятно такое спасибо. Правда, она считает, что просто делала свою работу.