2019-06-14T19:31:46+03:00
Общество

Астраханский врач спасла пассажирку самолета во время рейса Бангкок-Москва

Она сидела возле пассажирки весь полет
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мария работает врачом реаниматологом. Фото: героини публикацииМария работает врачом реаниматологом. Фото: героини публикации
Изменить размер текста:

Об этой истории астраханка Мария Журбина почти забыла. Произошла она в конце марта и если бы не письмо на место работы – в Астраханский онкодиспансер – и не вспомнила бы. На ее имя пришла благодарность от Елены Малаховой, жительницы из Ульяновска. Женщина говорила спасибо за спасение ее жизни.

Мария вместе с мужем решила провести отпуск в Тайланде. Бабушки с дедушками сделали подарок – забрали внуков к себе и дали паре отдохнуть вдвоем. Отдых получился замечательным. Астраханцы сели на самолет из Бангкока до Москвы. Прошло несколько часов полета, когда по громкой связи объявили: женщине в салоне стало плохо, нужен доктор.

- Я подошла к стюардессе, а она отвела меня к пассажирке, - рассказала "КП-Волгоград" Мария Журбина. - Она теряла сознание. Это моя работа - я врач реаниматолог-анестезиолог, поэтому знала что делать – воспользовалась аптечкой, которая была на борту. Мне помогала медсестра, которая тоже откликнулась на призыв. Вскоре женщина пришла в себя.

Первоначально, экипаж собирался сажать самолет в ближайшем аэропорту, но состояние пассажирки было стабильным, да и сама туристка была против экстренной посадке. Так и провела Мария оставшийся полет - около 6 часов - рядом с пациенткой, а когда приземлились в столице, передала на руки врачам «скорой».

Пассажирка из Ульяновска про свою спасительницу не забыла. Узнала, как зовут милого врача и написала на место ее работы.

Пока не известно, отблагодарит ли за профессионализм Марию Журбину начальство. Самой молодой женщине, конечно, приятно такое спасибо. Правда, она считает, что просто делала свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Иномарка перевернулась и вылетела на остановку с людьми в Волгограде
Лишенная прав волгоградка села пьяной за руль и покалечила двух своих детей
Нашествие саранчи в трех районах Волгоградской области
Олимпийский день отметят 16 июня в Волгограде
В 56 сельских школах Волгоградской области появятся свои «кванториумы»
Волжанин отправил в США более 100 составных частей автомата Калашникова
В парке 70 лет Победы восстановят фонтан
Астраханцы массово переправляли мигрантов из Средней Азии в Москву и Питер
Обрушившийся дом на юге Волгограда признают аварийным
Волгоградец погиб на московской трассе, вылетев с дороги в кювет
В Волгограде умер Константин Мелихов, один из последних свидетелей пленения Паулюса
Пьяный волгоградец на мотоцикле протаранил трактор «Белорус»
В Волгограде ребенка-инвалида на полгода оставили без лекарства, стоимостью 25 тысяч за дозу
Трем браконьерам, истребляющим осетров, грозит штраф в 2 миллиона рублей
В станице Нехаевская пенсионер на компьютере делал фальшивые деньги
Пропавшего студента нашли обезвоженным и обгоревшим в Калаче-на-Дону
МЧС сообщает об усилении ветра и возможной грозе в Волгограде
35-летнего бизнесмена из Волгограда будут судить за смерть двух рабочих
В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч
36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод
14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи
Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу