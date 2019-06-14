Астраханский врач спасла пассажирку самолета во время рейса Бангкок-Москва
Об этой истории астраханка Мария Журбина почти забыла. Произошла она в конце марта и если бы не письмо на место работы – в Астраханский онкодиспансер – и не вспомнила бы. На ее имя пришла благодарность от Елены Малаховой, жительницы из Ульяновска. Женщина говорила спасибо за спасение ее жизни.
Мария вместе с мужем решила провести отпуск в Тайланде. Бабушки с дедушками сделали подарок – забрали внуков к себе и дали паре отдохнуть вдвоем. Отдых получился замечательным. Астраханцы сели на самолет из Бангкока до Москвы. Прошло несколько часов полета, когда по громкой связи объявили: женщине в салоне стало плохо, нужен доктор.
- Я подошла к стюардессе, а она отвела меня к пассажирке, - рассказала "КП-Волгоград" Мария Журбина. - Она теряла сознание. Это моя работа - я врач реаниматолог-анестезиолог, поэтому знала что делать – воспользовалась аптечкой, которая была на борту. Мне помогала медсестра, которая тоже откликнулась на призыв. Вскоре женщина пришла в себя.
Первоначально, экипаж собирался сажать самолет в ближайшем аэропорту, но состояние пассажирки было стабильным, да и сама туристка была против экстренной посадке. Так и провела Мария оставшийся полет - около 6 часов - рядом с пациенткой, а когда приземлились в столице, передала на руки врачам «скорой».
Пассажирка из Ульяновска про свою спасительницу не забыла. Узнала, как зовут милого врача и написала на место ее работы.
Пока не известно, отблагодарит ли за профессионализм Марию Журбину начальство. Самой молодой женщине, конечно, приятно такое спасибо. Правда, она считает, что просто делала свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU