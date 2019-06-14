Привлекательная среда жизни для людей – жизненная необходимость для компании «ЕвроХим»

«Ежегодно более ста студентов университета проходят практику на предприятиях компании, предприятия выплачивают корпоративные стипендии лучшим студентам, обучающимся по целевому набору, - отметил врио ректора Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова Юрий Разорёнов. - Ежегодно более пятидесяти выпускников вуза трудоустраиваются на предприятия, входящие в холдинг. Мы уже получили заявку от МХК «ЕвроХим» для приёма на целевое обучение сорока трёх человек в 2019 году».

Целевое обучение выпускников школ из регионов присутствия предприятий, в том числе и котельниковцев, в лучших профильных вузах страны компания «ЕвроХим» осуществляет в рамках большой социальной программы по поддержке талантливых детей и молодежи. Более подробно об этом аспекте деятельности своей компании акционер «ЕвроХима» Андрей Мельниченко рассказал в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

- Андрей Игоревич, вы - самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности. Какие направления промышленных инвестиций для вас сейчас приоритетны?

- Все компании, к которым я имею отношение, это на сегодняшний день «ЕвроХим» - производство удобрений, производство другой химической продукции, это компания СУЭК - производство угля, это компания «Сибирская Генерирующая Компания», которая занимается производством электро- и теплоэнергии. Каждая из них активно продолжает развиваться и, в общем-то, кто чем занимается. Если говорить про «ЕвроХим», завтра на форуме мы будем как раз проводить процедуру открытия нашего нового комбината, который мы запускаем в Ленинградской области. Это большой серьезный проект, миллионы тонн аммиака. Одновременно завтра мы планируем подписать документы о начале строительства нашего следующего комплекса, тоже производства аммиака, карбамида и производства метанола. Здесь же, Ленинградская область, та же самая площадка, 2.5 млрд. долларов, новая история. Вот, наверное, такие два больших новых проекта начнет «ЕвроХим». Из других историй «ЕвроХима» - продолжается строительство наших калийных комбинатов в Перми, Волгограде с общим объемом до 7 млрд. долларов на сегодняшний день. Вот, одна компания развивается примерно таким образом.

Компания СУЭК активно развивает угледобычу в регионах своего присутствия, производится большое обновление горной техники. Ведем строительство, расширение порта на тихоокеанском побережье России в рамках ранее начатого проекта. От 23 до 40 млн. тонн увеличивать будем специализированные мощности по перевалке, вот вторая наша история.

В компании СГК будем активно участвовать в программе ДП развития и реконструкции энергетических мощностей – большие цифры, участвуем в модернизации систем теплоснабжения наших городов, в общем, активно работаем по всем направлениям.

- По двум новым предприятиям объем выпуска какой планируется?

- Если мы говорим про Санкт-Петербург, то, что мы открываем завтра, - это один млн. тонн аммиака. То, что мы анонсируем стройку и будем подписывать соответствующие меморандумы с министерством промышленности, с властями региональными – это где-то под 1.5 млн. продукции - аммиачно-карбамидный комплекс и миллион 700 тонн продукции - это метанольный комплекс.

- Как, на ваш взгляд, этот дополнительный объем продукции повлияет на цены на рынке?

- Не особо, потому что мы работаем на мировом рынке, где это будет составлять единицы процентов от объёма, т.е. потребление растет, растет рост населения в мире, и растут, соответственно, потребности населения в калориях, потому что питание меняется, особенно в развивающихся странах люди потребляют больше продукции животного происхождения и т.д. То есть спрос на нашу продукцию, конечно, растет, а те объемы, которые мы вводим в объемах мирового рынка, это относительно небольшая величина.

- Еще одно большое направление вашей деятельности - это природоохранные мероприятия. С экологической точки зрения, не могли бы рассказать подробнее, на чем сейчас сфокусированы?

- Так получилось, что две области моей деятельности – это химия и угольная промышленность. В обеих из них, конечно, экология является важнейшим аспектом, потому что когда ты думаешь о слове, что такое самое антиэкологичное, наверное, первое что приходит – всякая химия и всякие угольные станции и т.д. Поэтому, естественно, мы вынуждены, и хотим, и занимаемся проведением того добра, которое, условно говоря, нам досталось, в порядок. То, что новое мы создаем в рамках процессов новых инвестиций, строек, мы создаем наилучшими возможными на сегодняшний день стандартами. Что я имею в виду под словами «досталось». Вот, например, завод в Санкт-Петербурге, который мы будем открывать завтра – он новый, но он строится рядом с заводом, который был старый, он был построен в довоенные или околовоенные годы. Разумеется, что за эти периоды времени накопилось много проблем, а также технологии на сегодняшний день, и требования населения сильно отличаются к качеству и к экологической нагрузке на производство, какие они были. То есть у нас возникает необходимость приводить в порядок то, что было, чем мы и занимаемся, и ведем эту деятельность очень активно. А новые производства как-то по-новому. То есть «ЕвроХим», например, в рамках нового производства аммиака забирает на себя стоки со старого производства старого завода. Раньше эти стоки в каком-то виде попадали в акваторию Финского залива, сейчас до 75% стоков мы заберем на новое производство, то есть, по сути мы ликвидируем не качество того, что у нас в стоках есть, ликвидируем их как класс. Вот это понятное экологическое дело, то есть, было стоков Х, стало в три четверти меньше. Ну, и примерно так в других местах. Если мы берем энергетическую область, например, Красноярск - это большая экологическая проблема, один из городов, попавший в 12 наименее экологически благополучных городов России. Мы производим электроэнергию в этом городе, соответственно, мы тоже вносим свой вклад в экологическую нагрузку, но еще больший вклад вносят всякие источники, например котельные. Они вносят еще более сильный вклад, потому как это трубы, расположенные ниже поверхности земли, очистные сооружения либо отсутствуют, либо находятся на другом уровне развития, чем у нас. Какой наш самый сильный вклад на территории – позакрывать всякую мелочь, которая, условно говоря, оказывает неблагоприятное влияние на фон экологический, забрать ту работу, которую они делали, на свои электростанции, а свои электростанции привести в порядок. Вот чем мы занимаемся системно – это массово, это масштабно влияет на десятки, на большие проценты в масштабах городов. В принципе, по каждому виду деятельности что-то похожее мы стараемся делать.

- Помимо экологии, еще одно направление устойчивого развития крупнейших компаний - это благотворительные проекты. Не могли бы вы рассказать о поддержке детских проектов?

- Действительно, у нас работает порядка 100 тысяч человек и в основном, эти люди работают не в таких вот мегаполисах как Санкт-Петербург или город Москва, а в каких-то маленьких поселениях, небольших городах, там, где исторически располагались промышленные производства. Соответственно, возможность создать привлекательную среду для людей, которые там работают, для нас жизненная необходимость, потому как иначе люди просто работать не будут, разбегутся. Особенно те из них, которым есть, куда разбегаться. Что мы можем сделать? Одно из направлений нашей деятельности, их много, но одно, что мы можем сделать - это дать детям наших работников, да и просто детям людей, проживающих на этой территории, шансы, сопоставимые с теми, которые они получают, живя в большом городе. Вот что мы можем сделать. То есть мы можем организовать какую-то систему послешкольного образования, какого-то дополнительного образования, которое дает возможность родителю быть уверенным, что судьба его ребенка будет не сильно отличаться, как если бы ребенок рос в другом городе, со своими плюсами и минусами. Ну, и дальше можем смотреть, насколько хорошо или плохо мы это делаем. Какая статистика, сколько наших детей попадает на какие-то страновые или международные уровни? Очень хорошая статистика. Нам эта деятельность нравится, мы будем ее продолжать. Это одно из направлений в рамках нашей большой деятельности по приведению в порядок того, что можно, в регионах нашего присутствия».

Напомним, Андрей Мельниченко («ЕвроХим», СУЭК, Сибирская генерирующая компания) является самым активным российским частным инвестором в несырьевой сектор отечественной промышленности по данным рейтинга журнала «Эксперт» «Компании-лидеры по объёмам инвестиций в основные фонды на протяжении последних 5 лет».

За последние 15 лет общий объём инвестиций компаний по всем трём направлениям составил около $21 млрд., что считается рекордным показателем для несырьевого сектора российской промышленности.