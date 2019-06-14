2019-06-14T13:11:51+03:00
Общество

В Астрахани три школьника получили 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за неправильной ручки

Но работы выпускников все-таки проверят в качестве исключения
Екатерина МАЛИНИНА
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В качестве исключения работы у ребят проверят.В качестве исключения работы у ребят проверят.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЕГЭ по математике все одиннадцатиклассники сдавали 29 мая. 13 июня объявили результаты. Есть среди выпускников 100-балльники, есть и двоечники. Но в Астрахани сразу три ученика получили за единый госэкзамен 0 баллов. Это не значит, что они не ответили правильно ни на один вопрос. Просто дети заполняли бланки пастой, которую не увидел компьютер.

У участника должна быть гелевая или капиллярная черная ручка. Об этом детей предупреждают, точнее, обязаны предупредить педагоги и организаторы экзаменов. Работы сканирует машина, а она видит только черную пасту.

- В настоящее время министерством прорабатываются технологические решения данной проблемы. Ребятам сейчас необходимо подать апелляцию, - заявила замминистра образования и науки региона Елена Дудина 13 июня.

Но уже на следующий день появилась информация, что работы ребят все-таки проверят, но в качестве исключения из правил. Потому что подобные случаи – первые в истории астраханского ЕГЭ.

- Подобное решение не означает, что в случае повторения ситуации работы будут перепроверены. Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придётся переписывать работы в следующем году, - пояснили в министерстве.

Правда, в этой истории есть очень важный момент, который чиновники в официальных релизах опускают. Один из ребят Артем Яровой отвечал в бланках черной гелиевой ручкой - купил три штуки как раз на экзамен. Но ее почему-то компьютер не увидел. Видимо, не тот состав. Но откуда подросток мог про это знать.

Работу Артема Ярового по математике все-таки проверят. Фото: героя публикации

Работу Артема Ярового по математике все-таки проверят. Фото: героя публикации

В защиту мальчишки уже появилась петиция, которую подписали почти 70 тысяч человек. Автор - одноклассница получившего "0" мальчишки.

- Он писал этими ручками все ЕГЭ. Я против такого формального подхода к экзаменам, - говорит Элина.

Девушку понять можно. Ведь получается не очень веселая лотерея. Кроме огромного стресса за результаты экзамена, детям теперь придется переживать за обычные ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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