Почему не работают кондиционеры в волгоградских автобусах

На солнце температура зашкаливает за +50 градусов, в тени за тридцать. А в общественном транспорте к жаре добавляется духота. Для Волгограда вполне привычное, нормальное лето. Вот только горожане недоумевают - почему не работают кондиционеры в новых автобусах, которые заменили на дорогах маршрутки. Почему их «комфортабельность» столь невыносима. Многие считают, что при закупке автобусов просто сэкономили на мощности кондиционеров. В мэрии отвечают: все дело в том, что водитель включает режим охлаждения только по просьбам пассажиров. В открытые двери на каждой остановке проникает горячий воздух, так что системы вынуждены постоянно работать на «максимальных оборотах». А это часто приводит к перегреву оборудования. К тому же злейший враг кондиционеров в волгоградских автобусах - тополиный пух. Из-за него тотальную чистку приходится устраивать каждые три - четыре дня, а не пару раз за сезон как в других городах. Иначе перегрев обеспечен, оборудование выходит из строя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, для обслуживания кондиционеров в МУП «ВПАТП №7» и ООО «ВАП» есть специальные бригады. Работают они по ночам, чтобы подготовить оборудование к утреннему выходу на линию. А в муниципальном предприятии даже обзавелись мобильной технической станцией, чтобы иметь возможность оперативно почистить и заправить охлаждающее оборудование в течение дня. Для этого бригада выезжает на конечные остановки или в места запланированного расписанием отстоя. Мобильная станция оснащена компрессорной установкой и оборудованием для заправки кондиционеров фреоном.

Напомним, первые автобусы с кондиционерами в Волгограде появились всего несколько лет назад, раньше такая «роскошь» в автобусах и трамваях в принципе не предусматривалось. С 2015 года автопарк ВПАТП № 7 пополнили 129 новых машин, плюс 164 автобуса вышли на улицы города по инвестиционному соглашению с «Питеравто». Так что сегодня автобусы с кондиционерами работают на всех 14 опорных маршрутах. Но и они не панацея - в среднем температура воздуха в салоне ниже температуры на улице на шесть градусов.

И напоследок - лайфхак от «Комсомолки». Прежде, чем сесть в автобус, обратите внимание на форточки и люки. Люки особенно хорошо видно, когда машина подходит к остановке. Если они открыты - в автобусе с вероятностью в 99% не работает кондиционер.