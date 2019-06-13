2019-06-13T23:11:08+03:00
Происшествия

Волгоградка умерла на Бали после прыжка в водопад

Она повредила спину, а потом впала в диабетическую кому
Екатерина МАЛИНИНАЮлия НУРКАЕВА
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Девушка много путешествовала по миру. Фото: соцсетиДевушка много путешествовала по миру. Фото: соцсети
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«Мой близкий друг попал в беду. У неё диабетическая кома, я рядом с ней сейчас в госпитале». Такое сообщение в Алина Долаева оставила на своей странице в .Фейсбуке. Девушка рассказала, что находится на Бали и у ее подруги нет страховки, а каждый день в больнице обходится в тысячу долларов. На крик о помощи откликнулись многие. Кто-то перевел тысячу, кто-то 100 рублей. Лечение предстояло долгое. Но Наталья Винтер не выжила – умерла в госпитале в чужой стране 12 июня. Остановилось сердце.

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Наталья хоть и родом из Волгограда, но в сознательном возрасте редко приезжала на родину. Ее чаще можно было встретить в Москве или на берегу океана. Она любила путешествовать, делала это часто и много. До последней роковой поездки Наташа несколько месяцев жила в Израиле. Оттуда сразу отправилась на Бали, где должна была встретиться с подругой Алиной, с которой давно не виделась

Алина – фотограф, Наташа - дизайнер. Дружили 14 лет.

- Наташа была чудесным человеком, духовным, по-настоящему сильным. Она воплощение настоящей красоты. Даже когда-то работала моделью в Японии, - вспоминает Алина.

В последнее время волгоградка зарабатывала себе на жизнь дизайнерскими эскизами, изготовлением ювелирных украшений. Этого вполне хватало на жизнь и передвижения по миру. Например, за одну из последних работ - кольцо «всевластия», девушка получила полторы тысячи долларов.

Обе подруги увлекались йогой, посещали мастер-классы. Не жизнь, а почти настоящий рай. И даже то, что Наталья вот уже два с половиной года жила на инсулине – ей поставили диабет, не омрачало красивые будни. У девушки всегда был с собой нужная доза укола. Такая болезнь не прощает ошибок, и волгоградка старалась их не делать. До 10 июня.

РОКОВОЕ ПАДЕНИЕ

10 июня Наташа вместе с друзьями отправилась изучать достопримечательности. На одном из водопадов девушка решила нырнуть с 5-метровой высоты. Но приземление получилось неудачным – повредила себе позвоночник. Туристку привезли к местному народному целителю- костоправу, который поставил на место позвонок, но предупредил: покой, только покой. Но какой отдых, если виза закончилась и ее в любой момент могут выдворить из страны. Девушка отправилась решать вопрос с документами. Во время этой поездки Наталье стало плохо, скаканул сахар, она потеряла сознание. Наталью Винтер срочно доставили в госпиталь.

За жизнь девушки боролись двое суток. Фото: Алина Долаева

За жизнь девушки боролись двое суток. Фото: Алина Долаева

- У меня нет никаких претензий к врачам, - говорит Алина. - Позвонил доктор, сообщил, что с Наташей случилась беда. Когда я приехала в госпиталь, она уже была без сознания, на аппарате искусственного дыхания, ей вентилировали легкие. Я находилась рядом с ней. Заплатила за лечение. Дело в том, что страховка у Натали была, но закончилась, когда истек срок действия визы. Так что пришлось рассчитываться и за вторую больницу: когда освободилось место в реанимации в другом госпитале, более оснащенном, ее перевели туда. Там она и умерла – остановилось сердце.

Наташа еще при жизни упоминала кремацию, поэтому Алина решила выполнить просьбу подруги. Разрешение на это дал отец девушки – из Волгограда. Мать Наташи умерла давно, а у пожилого мужчины не было возможности приехать на похороны дочери. Он попрощался с дочкой заочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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