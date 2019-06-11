«ТФОМС Волгоградской области» поздравляет медиков с профессиональным праздником

Представитель ФОМС в ЮФО, директор «ТФОМС Волгоградской области», заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Т.В.Самарина:

- Стартовавший в 2019 году национальный проект «Здравоохранение» определил основной вектор развития региональной медицины – совершенствование оказания медицинской помощи, движение к профилактике и здоровому образу жизни.

Сегодня в Волгоградской области при непосредственном участии Территориального фонда ОМС активно реализуются региональные проекты по развитию системы первичной медико-санитарной помощи, борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Широкое применение находит внедрение медицинских инноваций, совершенствуются технологии диагностики, лечения, реабилитации, социализации пациентов.

Высокий профессионализм, знания, опыт медицинских работников, готовность принимать активное участие в реализации проектов позволяют успешно решать поставленные задачи и достичь основной цели – роста продолжительности и качества жизни, сохранения здоровья населения.

Дорогие врачи, ученые, фельдшеры, медсестры и санитары, ветераны медицинской службы, все, кто имеет непосредственное отношение к здравоохранению, Ваша работа не знает праздников и выходных, ваш труд всегда востребован. Пусть он будет успешным, приносит вам удовлетворение, вознаграждается благодарностью тех, кому вы вернули здоровье и радость жизни!

Желаем Вам профессионального роста, крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия!