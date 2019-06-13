3 привычки, которые продлевают жизнь

Цифровые технологии накладывают отпечаток на все сферы жизни. У каждого из нас есть смартфон. На рабочем месте большинства людей в обязательном порядке присутствует компьютер. Мы проводим в сидячем положении, глядя в мониторы и экраны, огромное количество времени на работе, дома, в общественном транспорте. В обеденный перерыв многие предпочитают употреблять фастфуд и сладкую газировку, в перерывах курят сигареты, а после работы переедают перед сном.

В данной ситуации, тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) – настоящее спасение. Специалисты «СОГАЗ-Мед» рассказали о главных принципах ЗОЖ.

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1,4 миллиарда взрослых жителей планеты не уделяют достаточно времени физическим упражнениям. Привычка проводить дни в сидячем положении может привести к развитию очень серьезных заболеваний. Среди них – диабет, сердечно-сосудистые нарушения, деменция и даже некоторые виды рака. Чтобы избежать печальных последствий малоподвижного образа жизни, нужно заниматься спортом не менее 150 минут в неделю (если речь идет о средней интенсивности).

ВОЗ поставила цель к 2025 году снизить количество малоподвижных людей до 10%. Эксперты рекомендуют: ежедневно взрослый человек должен проходить не менее 7 – 8 тысяч шагов. Если учитывать, что каждый шаг в среднем – это полметра, то расстояние, которое ежедневно должен проходить пешком человек, составляет 3 – 4 километра. Такую дистанцию можно преодолеть примерно за час.

Даже работая в офисе, можно позволить себе небольшие перерывы на производственную гимнастику и разминку. Разработаны целые комплексы упражнений для гимнастики в офисе.

Занятия спортом не менее трех раз в неделю при длительности тренировок от 30−40 минут улучшает самочувствие. А ежедневные 30-минутные пешие прогулки даже способны снизить риск преждевременной смерти. Этот факт особенно актуален для людей, которым за 50, поскольку спортом многие из них заниматься уже не могут или не хотят, а систематическая ходьба является надежной профилактикой многих недугов.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Правильное питание не означает отказ от всего вкусного или питание дорогими и экзотическими продуктами. Диетологи говорят об обратном, лучше питаться сезонными продуктами.

Энергетическое равновесие

Что означает равное соотношение поступающих с пищей калорий и их расход. Например, для мужчин и женщин от 40 до 60 лет основной обмен в среднем равен 1500 и 1300 килокалорий в день. Избыток энергетической ценности рациона неизбежно приводит к отложению лишних калорий в виде жира.

Сбалансированность питания

Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Белки – это строительный материал для организма, жиры – пластический и резервный, а углеводы – основной источник энергии.

Рацион считается сбалансированным, когда калорийность обеспечивается 10−15% белков, 20−30% жиров, 55−70% углеводов. При этом углеводы должны быть сложными (каши из цельного зерна, цельнозерновой хлеб или картофель). Особенность таких углеводов в том, что они медленно перевариваются, дают оптимальный уровень энергии и не приводят к выбросу инсулина, который превращает избыток глюкозы в жир.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ

Человек должен есть 3−5 раз в день, регулярно, небольшими порциями и по возможности строго по расписанию, а последний прием пищи должен закончиться за 2−3 часа до сна. Диетологи рекомендуют распределить количество и калорийность пищи следующим образом: 25−30% на завтрак, 35% на обед, 20−25% на ужин. И не забывать о правильных перекусах, которые не дадут переесть в момент основного приема пищи.

Специалисты «СОГАЗ-Мед» напоминают: чрезмерное употребление соли – основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Дневная порция соли – чайная ложка (5 граммов). Также в день рекомендуется употреблять не больше 12 чайных ложек сахара (не больше 50 граммов). Не забывайте, что сахар входит в состав многих продуктов.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что регулярное прохождение диспансеризации позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности.

С 1 января 2019 года для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной один раз в три года. А получателям пенсии по старости или за выслугу лет и работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (в том числе досрочно) в течение пяти лет до наступления такого возраста, – два выходных дня один раз в год. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ. Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации должны согласовываться с работодателем в письменном виде.

Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте www. sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, входящих в диспансеризацию. Для прохождения бесплатного обследования в рамках системы обязательного медицинского страхования необходимо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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