Питомник талантов: молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили праздник в детском саду

В начале июня молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» устроили праздник детства для воспитанников детского сада «Радуга» города Котельниково.

Компания поощряет творческие и научные достижения детей всех возрастов - от детсада до выпускных классов школ, создавая эффективный социальный лифт для трудолюбивых, любознательных и инициативных ребят. И во время мероприятий в детсадах и школах молодые специалисты своим примером показывают маленьким котельниковцам, что заниматься спортом, быть надежным другом и частью сплоченной команды, обладать большими знаниями и стремиться постигать новое – важные составляющие успеха в жизни.

В этот раз еврохимовская молодежь предложила детям и воспитателям попробовать свои силы в испытаниях на ловкость, сноровку и сообразительность. Воспитатели и тридцать детей «Радуги» вызов приняли!

Чтобы все было «по-взрослому», молодые специалисты приготовили целую «полосу препятствий» - разминка, эстафеты, игры, и логические задачи, танцы и добрые песенки о дружбе.

Малышовый возраст – не помеха отваге, смелости и фантазии, и дети проявили такую стойкость, волю к победе, артистизм и сплоченность, каким позавидовали бы и взрослые.

Самый большой интерес у ребят вызвала знаменитая игра «Крокодил». Каждый игрок по очереди брал карточку с картинкой, затем жестами, не применяя слов и звуков, изображал нарисованное животное так, чтобы другая команда угадала, кого показывают. Задание не из лёгких, но безудержная фантазия, детская непосредственность и артистизм помогли детям прекрасно с ним справиться.

За великолепные творческие, практические и теоретические таланты и умения каждый из воспитанников «Радуги» получил от молодых специалистов и компании «ЕвроХим–ВолгаКалий» памятный подарок. И дети, и их старшие друзья были рады встрече. Детсадовцы попросили молодых специалистов чаще приходить к ним в гости. Для молодых специалистов самым главным подарком стали лучезарные улыбки и смех детей.