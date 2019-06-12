2019-06-11T16:09:37+03:00
Общество

Николай Семисотов поздравляет волгоградцев с Днем России

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Николай Семисотов, председатель Волгоградской области Думы.Николай Семисотов, председатель Волгоградской области Думы.
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Этот праздник объединяет всех россиян, символизирует независимость и могущество нашей страны. Мы гордимся Россией – свободной и сильной державой, чтим ее героическое прошлое, верим в ее великое будущее! Славные достижения и подвиги предков всегда будут служить нам примером патриотизма, сплоченности и национального единства.

Долг каждого из нас – сохранить гражданский мир и согласие, приумножать богатейшее культурное и духовное наследие, внести свой вклад в укрепление российской государственности.

От всей души желаю вам счастья, благополучия и новых достижений во имя Отечества!

ИСТОЧНИК KP.RU

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