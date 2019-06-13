Концессии и общественники обсудили программу реструктуризации долга за коммунальные услуги

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» провели семинар для жителей многоквартирных домов и общественных жилищных инспекторов. В ходе встречи представители ресурсоснабжающих организаций рассказали общественникам об условиях и преимуществах участия граждан-должников в стартовавшей с 1 июня 2019 года программе реструктуризации долга за коммунальные услуги.

Программу реструктуризации долга «Концессии» запустили в Волгограде впервые. Участие в ней дает возможность жителям, задолжавшим за холодную, горячую воду, канализацию или тепло, погасить долг небольшими частями в рассрочку.

О преимуществах реструктуризации задолженности шла речь на образовательном семинаре для общественных жилищных инспекторов, председателей домовых советов и просто заинтересованных волгоградцев. Подобные встречи проходят в Волгограде не впервые и помогают выстроить конструктивный диалог между жителями и ресурсоснабжающими организациями.

В рамках мероприятия общественникам рассказали, что программа реструктуризации долга реализуется среди жителей частного сектора, а также многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с концессиями.

Потребители, изъявившие желание стать участниками программы, получат полную амнистию по пеням и взысканиям, а также по ограничению соответствующих коммунальных услуг. При этом если у абонента, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже приостановлена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.

Рассрочка задолженности предоставляется на удобный для потребителя период - до 6 месяцев.

Чтобы войти в программу реструктуризации, достаточно всего лишь заполнить заявление на реструктуризацию и отправить его по электронной почте info@investvoda.ru или info@teplovolgograd.ru. Бланк заявления для скачивания и заполнения размещен на сайтах концессий investvoda.ru или teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям». Заявления будут приниматься до 31 июля 2019 года.

В ходе встречи волгоградцам также пояснили, что обязательное условие участия в программе - своевременная оплата текущих платежей. При нарушении этого условия абонент исключается из программы, а задолженность будет взыскана через суд.

В конце 2019 года среди абонентов, погасивших долг по программе реструктуризации, будут разыграны ценные призы.

По итогам семинара общественники отметили, что возможность оплатить задолженность в рассрочку будет особенно выгодна жителям, которые по тем или иным причинам не в состоянии погасить долг сразу одной большой суммой.

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Задать вопросы о программе реструктуризации долга можно по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения»: 99-67-96, добавочная цифра «4», а также обратившись в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру: 74-26-26.