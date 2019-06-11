2019-06-14T01:16:10+03:00
Общество

Концессии на летних каникулах возьмут на работу школьников

Около 40 волгоградских подростков смогут ухаживать за зелеными насаждениями
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Фото: КТФото: КТ
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С 1 июля около 20 волгоградских школьников в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться на работу в ООО «Концессии водоснабжения». Еще 20 подростков смогут поработать в «Концессиях теплоснабжения».

Программа трудоустройства школьников на время летних каникул реализуется городским центром занятости населения в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона. В 2018 году в концессии на лето устроились 20 школьников, в 2019 компании готовы принять на временную работу уже около 40 подростков.

Предполагается, что школьников примут по срочному трудовому договору на должности работников по уходу за зелеными насаждениями. Эта профессия не требует наличия профессиональных навыков, а с легкими работами по уходу за деревьями, благоустройству и наведению порядка на территории справятся даже подростки. В настоящее время компания и городской центр занятости населения заняты оформлением последних формальностей, необходимых для трудоустройства подростков.

Для того, чтобы попасть на работу в компанию, школьники должны встать на учет в районный центр занятости, предоставить паспорт, страховое свидетельство, ИНН, медицинскую справку и банковские реквизиты для начисления заработной платы, затем взять направление для трудоустройства в «Концессии водоснабжения» или «Концессии теплоснабжения», и прийти в компанию на собеседование. Для подростков в компаниях выделено 20 штатных единиц, работать подростки будут на 0,5 ставки. Предполагается, что школьники будут заниматься уходом за зелеными насаждениями, расположенными на территории объектов и цехов предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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