11 июня центр обслуживания концессий в Волгограде изменит график работы

12 июня в стране отмечается День России. В связи с этим 11 июня Центр обслуживания клиентов, где принимают абонентов «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», будет работать для волгоградцев по сокращенному графику: с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Подать аварийную заявку, касающуюся водоснабжения и водоотведения, а также получить любую информацию, связанную с деятельностью «Концессий водоснабжения» как и в будние дни, можно по телефону круглосуточного Клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.

Задать вопрос, связанный с деятельностью компании «Концессии теплоснабжения» можно по телефону круглосуточного Клиентского центра компании 8 (8442) 99-02-94.

Аварийные заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей:

74-01-46 — Тракторозаводский район;

71-03-65 — Краснооктябрьский район;

23-61-37 — Центральный район;

48-62-03 — Дзержинский район;

97-07-77 — Ворошиловский район;

46-02-89 — Советский район;

44-85-89 — Кировский район;

67-05-16 — Красноармейский район;

26-47-06 — Центральная диспетчерская служба.