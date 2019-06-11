Волгоградцев приглашают встать за штурвал бронекатера «БК-73»

В Волгограде 10 июня пришвартовался БК-73 образца 1938 года, точнее, его точная воссозданная специалистами копия. Корабль оказался в нашем городе не случайно. Это проект самарской полиции «Ветер Победы 2019». Они решили организовать своеобразную экспедицию из города-героя Керчи до Тольятти. На борту воссоздали быть тех лет, экипаж в одежде времен Великой Отечественной войны, вахта каждые четыре часа, даже меню согласно рациону моряков Волжской военной флотилии.

Руками трогать можно!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посмотреть на корабль можно всем желающим. И уже с утра 11 июня на бронекатер поднялись школьники. Они с удовольствием послушали рассказ старпома о героизме сотрудников НКВД, охранявших границу и ловивших диверсантов, встали за штурвал и посмотрели музейные экспонаты.

Куда на борту без музыки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Это возможность узнать свое прошлое. Большое спасибо реконструкторам, что воссоздали историю. Я человек сухопутный, поэтому мне непросто было привыкнуть. Особенно, когда нас потрепало в Азовском море. Но справились. В каждом порту, куда мы заходим, люди с интересом приходят на экскурсии, - говорит начальник отдела информации и общественных связи Самарской полиции полковник Гольштейн.

Экспонаты воссозданный бронекатер везет настоящие.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бронекатер отплывает 12 июня в 10 утра. Так что у вас еще есть возможность попасть на 75 лет назад.

Матросы рассказали о том, как жил экипаж 75 лет назад.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители каждого волжского города могут посмотреть на экспозицию внутри бронекатера.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экскурсией школьники остались довольны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ