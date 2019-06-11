2019-06-11T15:22:13+03:00
Общество

В Астрахани аварийно сел самолет из-за неполадок с двигателем

На полосе Airbus A-319 встречали машины «скорой» и «пожарные»
Екатерина МАЛИНИНА
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Пилоты аккуратно посадили самолет в астраханском аэропорту.Пилоты аккуратно посадили самолет в астраханском аэропорту.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сигнал об отказе одного из двигателей экипаж Airbus A-319 компании S7 Airlines, следовавший из Домодедово в Астрахань, подал диспетчерам Астраханского аэропорта во время посадки 10 июня. Наземные службы среагировали очень быстро. Так что самолет на полосе встречали все экстренные службы. Неизвестно, чем бы закончилось приземление в аварийном режиме.

Как сообщил «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, обошлось без ЧП. Пилоты аккуратно посадили Airbus и пассажиры на этот раз поаплодировали пилотам с особой благодарностью. Все 89 человек оказались в аэропорту вовремя – в 15-50, получили багаж и отправились по домам.

А самолет сейчас проверяют специалисты. Необходимо выяснить причину отказа двигателя.

Кстати, это уже второй случай с самолетами авиакомпании S7 Airlines. В понедельник судно, вылетевшее из Москвы в Казань, вернулось обратно в аэропорт Домодедово из-за сигнала датчика о возможном выключении автомата тяги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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