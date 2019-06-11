2019-06-11T10:16:19+03:00
Экономика

«ЕвроХим» инвестирует в будущее

Важнейшим аспектом деятельности своих предприятий владелец «ЕвроХима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко считает экологию
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Отделение сушки СОФ. Фото: ЕвроХим.Отделение сушки СОФ. Фото: ЕвроХим.
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В Волгоградской области его компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Особенность реализации проекта – в применении комплекса современных природосберегающих технологий еще на стадии проектировки и строительства комбината, причем многие из методов разработаны специально для Гремячинского месторождения.

Так, все здания и сооружения комбината, связанные с дроблением, транспортировкой и складированием руды, переработкой, транспортировкой и складированием концентрата, - закрытого типа. Перемещение руды и готового продукта будет происходить по закрытым галереям-конвейерам. Это исключает пылевыделение в окружающую среду, снижает до минимума выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Многоэтажное расположение оборудования обогатительной фабрики позволило сократить площади изымаемых из сельскохозяйственного обращения земель и, соответственно, уменьшить антропогенную нагрузку на почвы и минимизировать ущерб окружающей среде.

Высокие экологические стандарты внедрены на новом производстве в Ленинградской области, где компания "ЕвроХим-Северо-Запад" Андрея Мельниченко запускает в эксплуатацию новый завод. Объём выпуска составит 1 миллион тонн аммиака в год.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме подписано соглашение о запуске ещё одного производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида (общий объём - до 1,5 тысячи тонн в год), а также метанола (до 1,7 тысячи тонн в год). Суммарный объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда долларов.

Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт» за последние 10 лет Андрей Мельниченко инвестировал в российскую промышленность более 17 млрд. долларов, что делает его крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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