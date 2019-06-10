2019-06-10T13:07:02+03:00
Экономика

ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачу кредитов наличными в 1,4 раза

По итогам первого квартала 2019 г. ВТБ в Волгограде выдал 4 тыс. кредитов наличными на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей
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Объем выдач на 42% превысил показатель за аналогичный период 2018 г.

Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 7% до 12,6 млрд рублей. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке - 15%.

За январь-март в рамках программы рефинансирования ВТБ выдал кредитов на общую сумму 66,9 млн рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, спрос увеличился в 1,4 раза.

За отчетный период средний срок, на который клиенты оформляют кредит наличными, составляет 5 лет. Чаще всего волгоградцы брали кредит на ремонт квартиры, приобретение автомобиля и покупку участка.

«Флагманом кредитования среди жителей Волгограда, безусловно, остаются займы наличными. Доступные ставки, расширенная продуктовая линейка и качественные цифровые сервисы способствовали тому, что каждый шестой договор в регионе оформлен в ВТБ. До конца года мы планируем нарастить темпы кредитования и увеличить объемы выдач на 25 % до 8,6 млрд рублей», - рассказал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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