2019-06-11T14:01:41+03:00
Недвижимость

ТКО в Городищенском районе вывозят по графику

Объявления о приостановлении работы подрядчика, размещенные в поселках Волгоградской области, не имеют под собой оснований
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Региональный оператор в сфере обращения с ТКО «Управление отходами - Волгоград» уведомляет, что вывоз твердых коммунальных отходов в поселениях Городищенского района Волгоградской области, в том числе в Россошенском сельском поселении, производится по графику.

Размещенные в поселке объявления о приостановлении работы подрядчика не имеют под собой оснований. Никаких предпосылок для прекращения вывоза ТКО у подрядчика нет.

Регоператор держит на контроле работу подрядчиков и ведет актирование всех проблем, связанных с вывозом ТКО в Волгоградской области. Компания просит жителей оповещать регионального оператора о случаях недобросовестной работы по вывозу отходов.

В случаях нарушений графика вывоза абоненты вправе получить перерасчет за коммунальную услугу, обратившись по единому номеру регионального оператора

8-800-350-43-48 или по электронной почте info@uo34.ru. Режим работы колл-центра – ежедневно с 08.00 до 20.00. В обращении нужно указать, в какие дни график был нарушен. Гражданам, проживающим в области, необходимо написать заявление и приложить к нему акт, подтверждающий факт невывоза. Факт невывоза нужно зарегистрировать в органах местного самоуправления. График вывоза ТКО согласован с администрацией, и если он был нарушен, органы местного самоуправления должны подтвердить эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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