Котельниковские школьники готовят вопрос для Александра Друзя

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию социального проекта «Котельниково – земля героев». В рамках этой концепции молодые специалисты компании провели в городе Котельниково интеллектуальную игру «Территория знаний», которая стала предварительным этапом к турниру «Что? Где? Когда?»

В конференц-зале гостиничного комплекса «Кристалл» собрались знатоки из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й школ города Котельниково. Команды, в каждой из которых пять умников и умниц, отвечали на вопросы по краеведению, истории казачества. Особый блок вопросов по горному делу подготовили для команд молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Игра началась с «Блица». На ответ отводилось не более 30 секунд, но команды достойно справились с заданиями. Зато во время основного этапа более сложные вопросы заставили знатоков серьезно поработать. Обсуждение каждого вопроса длилось не более одной минуты, и жюри строго следило за соблюдением регламента.

Самыми знающими показали себя «Веселые и активные» игроки школы № 2. Эта команда по итогам игры набрала 15,5 балла. Второй стала команда «КПД 100%» из третьей школы. На их общем счету 11 баллов. Третье место у «Умных ребят» из школы № 1, «Молодая гвардия» заняла почетное четвертое место.

Фото: ЕвроХим.

Победители получили от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» памятные сувениры. А главная награда ждет в ближайшем будущем.

Капитан команды-победительницы получил право задать вопрос на игре «Что? Где? Когда?», которую компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проведет в Котельниково 11 июня. Почетный гость турнира - телеведущий, участник интеллектуальных игр, Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Вести игру будет Михаил Довженко - бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», лучший игрок финальной игры весенней серии 2003 года.