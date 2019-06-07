2019-06-07T11:16:49+03:00
Экономика

Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

Банк ВТБ и ГК «Содружество» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
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Свои подписи под документами поставили Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, и Александр Шендерюк-Жидков, директор управляющей активами организации ГК «Содружество» в России, СНГ и Польше.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования инвестиционных проектов компании, организации расчетов и взаимодействия по экспортно-импортным сделкам, в том числе на рынке зерна, консультационной и информационной поддержки с использованием производных финансовых и долговых инструментов, организации сделок на рынке акционерного и долгового капитала, операций с ценными бумагами.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «ВТБ и ГК «Содружество» уже имеют более чем десятилетний опыт успешного сотрудничества, в частности, на текущий момент у нас есть линии по торговому финансированию импортных поставок соевых бобов и по финансированию оборотного капитала. Мы уверены, что возможности и опыт команды группы ВТБ на финансовых рынках позволят предложить компании эффективные, комплексные решения, которые будут способствовать динамичному развитию холдинга и российского агропромышленного комплекса».

Александр Шендерюк-Жидков, директор ООО Управляющая компания «Содружество» отметил: «В прошлом году Группа компаний «Содружество» стала крупнейшим экспортером агропромышленной продукции собственного производства. Во многом этот результат обусловлен нашей совместной работой с группой ВТБ, которая традиционно является лидером на рынке soft commodities Российской Федерации. Мы уверены, что развитие нашего совместного взаимодействия позволит усилить позиции обеих компаний на российском аграрном рынке и увеличить объем российского несырьевого экспорта».

Для справки:

Группа компаний «Содружество» создана в 1994 году и является крупнейшим предприятием агропромышленного комплекса России. На сегодняшний день ГК «Содружество» - международная вертикально интегрированная агропромышленная группа с годовым оборотом порядка $3 млрд. Производственные активы компании находятся в России, Беларуси, Бразилии и Турции. Развитые инфраструктурно-логистические мощности позволяют ГК «Содружество» вести бизнес по всему миру с экспортом продукции собственного производства и трейдинговых товаров в более чем в 50 стран мира. С экспортной выручкой в $1,2 млрд по итогам 2018 года ГК «Содружество» стала крупнейшим российским экспортером сельскохозяйственной продукции собственного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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