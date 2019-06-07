Нефтяники выбрали лучших по профессии

В Волгоградской области прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ»). На этот раз событие посвятили 90-летию инженера-инноватора, лауреата Ленинской премии и премии Правительства РФ, председателя Совета директоров ООО «РИТЭК» и ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерия Грайфера. На производственной площадке в Котово за звание «Лучший по профессии» боролись 32 лучших специалиста территориально-производственных предприятий Общества: ТПП «РИТЭКБелоярскнефть», ТПП «Волгограднефтегаз», ТПП «ТатРИТЭКнефть», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Свое мастерство нефтяники продемонстрировали в семи номинациях. А победители получат единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года.

Фото: Николай БЫХАЛОВ

Шесть представителей ТПП «Волгограднефтегаз» одержали убедительную победу в конкурсе профессионального мастерства. В результате лучшим «Оператором по добыче нефти и газа» стал Дмитрий Белков. Оператор 4 разряда Денис Медко завоевал первое место в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки». Волгоградец Дмитрий Тамаровский - лучший «Оператор товарный». А среди «Машинистов технологических насосов» отличился Евгений Жерихов.

Фото: Николай БЫХАЛОВ

Впервые своими профессиональными навыками на конкурсе блеснули представители профессии «Машинист компрессорных установок». Первое место у сотрудника волгоградского нефтяного подразделения ООО «РИТЭК» Евгения Филиппова. В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» победителями стали Алексей Бухов и Петр Веретенников - звено электромонтеров ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Фото: Николай БЫХАЛОВ

Лучшим среди электрогазосварщиков стал Ирек Хайруллин из ТПП «ТатРИТЭКнефть». В общекомандном зачете убедительную победу завоевали представители волгоградского подразделения, на втором месте - нефтяники из Татарстана, на третьем - представители из Югры - работники ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» и на четвертом месте нефтяники ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».