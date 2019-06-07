Студентки подрабатывали в онлайн-порно для американцев и получали за месяц 30 тысяч рублей

Это первое подобное дело в России. Волгоградские следователи смогли найти и задержать участников и организаторов «порнографической группировки», которая вела видеозапись и трансляцию для любителей пикантного видео из Волгограда за рубеж.

Главному организатору и идейному вдохновителю – 31 год. Молодой человек решил, что одна из самых прибыльных сфер – это порно, значит, на нем нужно зарабатывать. Правда, сначала пришлось изрядно потратиться. Он арендовал шесть квартир и студий в новостройках в разных районах Волгограда. Обязательным условием была современная и приятная обстановка. Затем закупил сервера, необходимое компьютерное оборудование для обработки и трансляции видео, приобрел около сотни видеокамер и создал сайт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/713438" frameborder="0"></iframe> В Волгограде студентки снимались в стрим-порно.

За разные части квартиры клиенты платили по-разному: за спальню 35 долларов в месяц.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дело оставалось за малым – найти людей, кто бы согласился сниматься. Ему не нужны были профессиональные актеры. Все должно было быть естественно. Ведь клиент на другом континенте покупает подписку и ему дают посмотреть. За 25 - долларов коридор, кухню, за 35 - уже ванну и спальню. А в них – занимающихся сексом людей. Это могли быть традиционная пара или девочка с девочкой и пара на пару. «Любовь» во всех ее проявлениях.

Участники нашлись достаточно быстро. В основном студенты и студентки, многие из них спортсмены: подтянутые, красивые, подающие надежды будущие чемпионы. Среди них, например, была пара, которая встречалась вот уже 4 года. И ребята были совсем не против, чтобы за ними подсматривали. Кроме зарплаты в 30 тысяч они получали в свое распоряжение квадратные метры. Правда, было жесткое условие: участники должны быть дома 4 часа утром и 4 часа вечером. Был среди членов группы и парень с двойным гражданством. Несколко лет назад он женился на испанке, получил там гражданство, развелся и вернулся обратно. Его опыт жизни в Испании также пригодился для популярности ресурса.

Сервера находились за границей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У каждой квартиры и пары был свой «рейтинг». Когда он падал, организаторы просили прибавить жару, добавить страсти и пикантности. Имена переделали на иностранный манер: Николь, Алекс, Петр.

Подписчиков, которые выходили на стрим-видео через специальный сайт, было много. Клиенты из Америки и Западной Европы. На счета организаторов поступило около 3 миллионов рублей. Возможно сумма заработанного была больше.

В каждой квартире было от 15 до 20 камер.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, все сервера находились за рубежом. Поэтому отследить организаторов, а тем более место их пребывания, было очень сложно. Всего по этому делу задержали 11 человек от 21 года до 39 лет.

- Устанавливаются все обстоятельства преступления. Уголовное дело возбуждено по статье: незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Отвечать придется не только организаторам и техническому персоналу, но и «актерам». Им грозит срок от 2 до 6 лет.