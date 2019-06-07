Царица, Мечетка, Ельшанка: как поймы из свалок превратить в экопарки

Волгоград – город огромных возможностей. Не потому что здесь легко всего достичь, а потому что есть множество сфер и территорий для воплощения своих идей. Один из тех, кто не только мечтает, но и пытается менять пространство вокруг себя, делать город комфортным, чистым - Дмитрий Любитенко. Когда-то вице-мэр по правовым вопросам в администрации Волгограда, сейчас – известный общественник, который взялся всерьез убедить чиновников в том, что пора задуматься об экологии, а не только о лавочках, урнах и плитке.

- Откуда появилась такая идея?

- Малые реки и долина малых рек – это те места, работа с которыми позволит решить вопрос экологии и создать общественное пространство, отличающееся от того, что появляются сейчас в нашем городе. Это даст возможность работать с нашим историческим наследием. Ведь с этими реками связана древняя история нашего города.

- Почему решили начать с реки Царицы?

- Потому что территория обладает статусом особо охраняемой. Статус дали в начале 90-х годах, но мы нисколько не продвинулись в вопросах охраны этой земли. В 2013 году большой участок поймы был исключен из границ охраняемой зоны – от музея до железнодорожной насыпи. Сейчас он активно застраивается. Река здесь закована в коллектор. Все что дальше – идеальное место для экопарка. Весной мы проводили здесь субботник.

Мы знаем, что живем в условиях жесткого климата, летом очень жарко. Но именно в долинах малых рек есть определенный микроклимат, там всегда прохладно, это низина. Городские реки представляют собой некие поперечники, которые разрезают город перпендикулярно Волге, и тем самым эти места служат естественным коридором прохождения свежего воздуха с нашей главной реки. Там есть уголки по-настоящему нетронутой природы.

- Что нужно сделать в первую очередь?

Перед тем, как что-то строить, нужно провести природоохранные мероприятия. Определить, где допустимо антропогенное воздействие в дальнейшем, а где нет. Где можно устроить дорожки, экотропы, как лучше работать с ландшафтом.

- Многие считают, что река Царица вся в трубе?

- Это ошибка. В трубе она только от Волги до железнодорожных путей. Дальше воду видно, но воды немного, а все потому, что река ушла в иловые отложения. Их надо вычистить, они уже перемешаны с мусором. Нужно убрать и утилизировать грязь, русло будет шире, водная гладь будет шире. Особенно огромное количество мусора возле 3-й Продольной. Туда вывозятся целые грузовики со строек. Нужно все источники загрязнений устранить. Тут помогут, например, фотоловушки, которые зафиксируют номер грузовика, высыпающего мусор. Нарушителям предъявлять штрафы, и если ущерб природе большой, возбуждать уголовные дела.

- Одно дело грузовики, другое – обычные люди. Ведь они тоже не совсем бережно относятся к городской природе. И в народе подобные реки получили весьма неприглядное название.

- Такая проблема есть. Многие не очень культурные люди, построив дома, спускают канализацию прямо в воду. Нужно прекратить все эти сбросы. И вода через какое-то время станет чище. В чем основная проблема малых рек: они превратились в задние дворы. Мы должны развернуть застройку. Открыть окна и смотреть на эту красоту. Нужно вернуть реку людям.

- А как же дома, которые находятся совсем близко к той же Царице или Мокрой Мечетке?

- Возможно возмездное изъятие у собственника, но это сложно. Если дом экологически безопасен для реки (есть, например, септик), то его можно вписать в пейзаж. Например, сделать забор в едином стиле.

ВЕРНУТЬ ПАРКАМ ИСТОРИЮ

- Реки мы очистим, а дальше?

- Создавать общественное пространство с вовлечением волгоградцев в их проектирование. Провести социологическое исследование - что бы вы хотели видеть в парке, чем вы хотите здесь заниматься. Может, люди выберут бег или место для созерцания природы, кто-то детский городок в виде царицынской крепости. Нужно прислушиваться к лучшим идеям, и использовать самые натуральные материалы: дерево, камень. Например, создаются на сваях деревянные дорожки, а не площади с плиткой. Они не угрожают природному ландшафту.

Нужно сделать реки своего рода исторической достопримечательностью. Я наметил для себя 5 городских рек, которые можно преобразить в первую очередь. Сухая Мечетка, Мокрая Мечетка (Тракторозаводской район), Царица (Центральный район), Ельшанка (Советский район), Отрада (Кировский район) У каждой малой реки есть потенциал.

Сухая Мечетка – стоянка древнего человека. Почему не сделать парк, где дети могли бы узнать как жили древние люди? В нем можно было бы показать окаменелости, орудия труда, создать в натуральную величину животных. На Мокрой Мечетке можно было бы сделать мини-зоопарк. В 18 веке на этой реке выращивали зверей. Почему бы не сделать мини-фермы, в которых бы животные не страдали, где можно было бы увидеть вживую тех же уток или свинок.

Царица – кладезь целая. Каждое название имеет историю, которую можно обыграть. Иногда ощущение, что до 1942 года в Волгограде не было истории. Нам нужно рассказывать и о других периодах. В этом проявляется часть нашей культуры.

Дмитрий Любитенко пытается обратить на свой проект внимание городских властей. Фото: личный архив.

- Кстати, о культуре. В последнее время волгоградцев все чаще называют варварами: велосипеды ломают, цветы выкапывают. Не разрушат ли ту же Долину малых рек за пару месяцев?

- Надеюсь, что нет. Это можно изменить. Через вовлечение людей в проектирование пространства. Когда людей спрашивают и учитывают мнение, они по-другому относятся к нему, чувствуют себя сопричастными. К тому же мы немножко утрируем эту проблему. Когда работал в администрации, поставили новые стеклянные остановки. Все были уверены: побьют все за первый же день. Было несколько случаев вандализма, но потом это прекратилось. Не нужно совсем сгущать краски, не совсем у нас волгоградцы вандалы. Нужно приучать людей к новой среде, к красоте. Чем лучше будет вокруг, чем больше благоустроенных мест, тем меньше желания будет это разрушать.

- У вас прекрасный проект. Но не останется ли он просто проектом?

- Во-первых, я предложил его мэрии. Пока ответа конкретного нет. Надеюсь, что они будут учитывать идеи при проектировании пространства. Во-вторых, администрация уже объявила тендер на исследование по реке Царица. Причем в документации указано, чтобы работы проводились с учетом дальнейшего проектирования. Мне бы очень хотелось, чтобы к проектным работам привлекались и иностранные специалисты. Чтобы мы не были закрыты от передовых технологий. Под конкретный проект можно уже будет просить денег у федеральной казны. Ведь преобразование малых рек ведет и к очищению Волги в том числе.

- А что бы вы еще изменили в городе, чтобы сделать его чистым и комфортным?

Нужно сделать учет зеленых насаждений. Город сажает очень много молодых деревьев, но мало из них выживает. Мы должны понимать, сколько у нас зелени будет через пять лет. А у нас пока средняя температура по больнице.

Нужно озеленять дворы, а для этого убирать парковки. Большинство дворов в городе превращены в ад. Там не земля, а дисперсная пыль. Стоянки нужно создавать, но не в таком количестве. Людей нужно через систему положительной мотивации приучать к общественному транспорту. И развивать инфраструктуру в районах, чтобы люди не ехали час на машине на другой конец города в тот же кинотеатр, а дошли пешком. Нужно вкладываться в модернизацию общественного транспорта и не тратить столько денег на строительство и расширение дорог. Хотя объездная дорога нужна, она снизит нагрузку на основные трассы. Станет меньше машин на дорогах, станет лучше экология.