2019-06-06T18:41:43+03:00
Общество

«Кэшбэк» 30% на охрану труда от ФСС

30% взносов в ФСС работодатели могут потратить на путевки в санаторий.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Павел Гладких.Павел Гладких.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Волгограде прошел «круглый стол», посвященный финансовому обеспечению мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) рассказали о нововведениях.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Все работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страхового тарифа зависит от класса профессионального риска и варьируется от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда. У простого офиса - минимум, чем опаснее производство, тем больше. Ежегодно на предприятии или в организации разрабатывается план мероприятий по охране труда, и некоторые его пункты могут быть профинансированы за счет 20% уплаченных ранее взносов.

Денис Чечушков, начальник отдела страхования профессиональных рисков:

- Всего предусмотрено 13 направлений для финансового обеспечения предупредительных мер, особой популярностью пользуются пять из них - это проведение спецоценки условий труда и периодических медосмотров, санаторно-курортное лечение сотрудников, приобретение аптечек и средств индивидуальной защиты. А, например, за обеспечением лечебно-профилактическим питанием в 2018 году не обратился ни один страхователь.

Денис Чечушков. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Денис Чечушков.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Павел Гладких:

- В 2019 году на эти цели работодатель может направить уже не 20, а 30 % от начисленных в ФСС взносов «на травматизм». Дополнительные 10% или все 30% теперь можно направить на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста.

Денис Чечушков:

- В первую очередь изменения отразились на нашем бюджете. В прошлом году страхователи израсходовали на эти цели почти 82 миллиона рублей. В этом году плановый показатель превышает 140 миллионов рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы страхователи как можно больше потратили на охрану труда, поэтому призываем обращаться за финансовым обеспечением предупредительных мер и максимально использовать новые возможности.

Павел Гладких:

- Любые изменения законодательства требуют дополнительных усилий по освоению новых документов. Но у нас уже есть страхователь, обратившийся за санаторно-курортным лечением работников предпенсионного возраста, что доказывает – это реальная и доступная возможность.

Денис Чечушков:

- И наши сотрудники всегда готовы оказать консультационную помощь. Полную информацию можно получить по телефону (8442) 60-41-77, 60-40-70.

Напоминаем, что осталось меньше двух месяцев на то, чтобы подать заявление и комплект документов. Сделать это можно по 31 июля 2019 года включительно.

Обращаем внимание, если у страхователя среднесписочная численность не превышает сто человек, и он три предшествующих года не осуществлял финансовое обеспечение за счет средств Фонда, то может в этом году использовать сумму, которую накопил за три года с 2016-го по 2018-й.

Представить заявление и документы (копии документов) возможно в форме электронного документа с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ?

Денис Чечушков:

- Раньше у страхователя была только одна попытка для подачи заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер. Если мы обнаруживали наличие задолженности, недостоверную информацию или некомплектность пакета документов, работодатель получал окончательный отказ. Теперь он может устранить замечания и обратиться к нам повторно. Ограничено только время. Поэтому лучше поторопиться. Тем более, что по традиции во второй половине июля количество заявлений резко возрастает. А мы не только принимаем заявления, но и консультируем страхователей.

Павел Гладких:

- К слову, те, кто хоть раз прошел эту процедуру, понял, каким должен быть комплект документов и насколько это выгодно для страхователя, приходят к нам снова. Ведь любой рачительный хозяин предпочтет потратить 30% взносов на свои цели, а не просто перечислить их в Фонд в виде страховых взносов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Волгоградской области

54 433 страхователей

611 576 застрахованных сотрудников, из них

101 620 человек работают во вредных и (или) опасных условиях

81,87 миллиона рублей направили в 2018 году на предупредительные меры 370 страхователей

За последние пять лет:

в 1,5 раза сократилось количество несчастных случаев на производстве

в 1,2 раза выросло количество профессиональных заболеваний

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников
На «Волгоград Арене», скорее всего, будут играть матчи премьер-лиги
ФАС остановил продажу "Царицынского пассажа"
В Астрахани москвич получил 8 лет за убийство егеря
В Волгоградской области убили 22 сайгака ради дорогих рогов
В Волжском мужчина напал на магазин со строительным ножом
В Урюпинске фельдшер пойдет под суд за смерть пациента
Газовики больше не будут присылать волгоградцам письма с угрозами
В Астрахани официально представили нового врио губернатора Игоря Бабушкина
Пассажирские поезда задержали на два часа под Волгоградом из-за остановки товарняка
В Волгограде владельцу коттеджа перекрыли воду за долг 90 тысяч рублей
Автобус задымился на дороге в Волгограде
В ЦПКиО ставят беседки с качелями и лавочками
Волгоградская делегация работает на ПМЭФ-2019
Волгоградцы смогут проголосовать за губернатора в Москве
Волгоградка отсудила у стоматолога 70 тысяч рублей за сломанную челюсть
Два медика и три посредника оформляли волгоградцам псевдоинвалидность
Волгоградским спасателям подарили 22 новеньких спецмашины
Объезжайте: в Волгограде улицу Полоненко закрыли на ремонт
В Волжском микроавтобус сбил 17-летнюю девушку
В Камышине на повороте перевернулся молоковоз: пострадали двое