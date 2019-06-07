«Кэшбэк» 30% на охрану труда от ФСС

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Волгограде прошел «круглый стол», посвященный финансовому обеспечению мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) рассказали о нововведениях.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Все работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страхового тарифа зависит от класса профессионального риска и варьируется от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда. У простого офиса - минимум, чем опаснее производство, тем больше. Ежегодно на предприятии или в организации разрабатывается план мероприятий по охране труда, и некоторые его пункты могут быть профинансированы за счет 20% уплаченных ранее взносов.

Денис Чечушков, начальник отдела страхования профессиональных рисков:

- Всего предусмотрено 13 направлений для финансового обеспечения предупредительных мер, особой популярностью пользуются пять из них - это проведение спецоценки условий труда и периодических медосмотров, санаторно-курортное лечение сотрудников, приобретение аптечек и средств индивидуальной защиты. А, например, за обеспечением лечебно-профилактическим питанием в 2018 году не обратился ни один страхователь.

Денис Чечушков.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Павел Гладких:

- В 2019 году на эти цели работодатель может направить уже не 20, а 30 % от начисленных в ФСС взносов «на травматизм». Дополнительные 10% или все 30% теперь можно направить на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста.

Денис Чечушков:

- В первую очередь изменения отразились на нашем бюджете. В прошлом году страхователи израсходовали на эти цели почти 82 миллиона рублей. В этом году плановый показатель превышает 140 миллионов рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы страхователи как можно больше потратили на охрану труда, поэтому призываем обращаться за финансовым обеспечением предупредительных мер и максимально использовать новые возможности.

Павел Гладких:

- Любые изменения законодательства требуют дополнительных усилий по освоению новых документов. Но у нас уже есть страхователь, обратившийся за санаторно-курортным лечением работников предпенсионного возраста, что доказывает – это реальная и доступная возможность.

Денис Чечушков:

- И наши сотрудники всегда готовы оказать консультационную помощь. Полную информацию можно получить по телефону (8442) 60-41-77, 60-40-70.

Напоминаем, что осталось меньше двух месяцев на то, чтобы подать заявление и комплект документов. Сделать это можно по 31 июля 2019 года включительно.

Обращаем внимание, если у страхователя среднесписочная численность не превышает сто человек, и он три предшествующих года не осуществлял финансовое обеспечение за счет средств Фонда, то может в этом году использовать сумму, которую накопил за три года с 2016-го по 2018-й.

Представить заявление и документы (копии документов) возможно в форме электронного документа с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ?

Денис Чечушков:

- Раньше у страхователя была только одна попытка для подачи заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер. Если мы обнаруживали наличие задолженности, недостоверную информацию или некомплектность пакета документов, работодатель получал окончательный отказ. Теперь он может устранить замечания и обратиться к нам повторно. Ограничено только время. Поэтому лучше поторопиться. Тем более, что по традиции во второй половине июля количество заявлений резко возрастает. А мы не только принимаем заявления, но и консультируем страхователей.

Павел Гладких:

- К слову, те, кто хоть раз прошел эту процедуру, понял, каким должен быть комплект документов и насколько это выгодно для страхователя, приходят к нам снова. Ведь любой рачительный хозяин предпочтет потратить 30% взносов на свои цели, а не просто перечислить их в Фонд в виде страховых взносов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Волгоградской области

54 433 страхователей

611 576 застрахованных сотрудников, из них

101 620 человек работают во вредных и (или) опасных условиях

81,87 миллиона рублей направили в 2018 году на предупредительные меры 370 страхователей

За последние пять лет:

в 1,5 раза сократилось количество несчастных случаев на производстве

в 1,2 раза выросло количество профессиональных заболеваний