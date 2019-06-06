Куда пойти в Волгограде и Волжском: Юбилей Пушкина, Сабантуй, фестиваль игр и парад влюбленных

В начале июня в Волгограде отметят юбилей Александра Пушкина, продолжается оперный фестиваль, «Старая Сарепта» отмечает 30-летие, на гастроли приехал новый цирк. Ждут горожан концерты и фестивали в парках и торговых центрах, театральные премьеры и новые выставки. Куда пойти и что интересного посмотреть, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

МУЗЫКА В СКВЕРЕ ПУШКИНА

220-й день рождения Пушкина в Волгограде отметят в Пушкинском сквере на Краснознаменской. С 11 до 14 часов 6 июня в программе театрализованное представление, конкурсы, выставки и стихи. А вечером 7 июня в 18.00 в сквере пройдет музыкальный молодежный фестиваль «Ритмы города». Вход свободный.

В историческом парке «Россия - Моя история» к юбилею поэта подготовили тематические экскурсии 6 июня в 12.00, 14.00 и 16.00.

На зеленой сцене в Комсомольском саду 6 июня в 17.00 пройдет открытый конкурс-фестиваль «Мой Пушкин», где волгоградцы будут читать свои стихи, произведения Пушкина и исполнят песни.

МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «СТАРАЯ САРЕПТА» - 30 ЛЕТ

7 июня уникальному музею-заповеднику «Старая Сарепта» исполняется 30 лет. В 10 утра в немецкой кирхе пройдут торжества. К знаменательной дате приурочили открытие новой экспозиции «Сельское хозяйство в Сарепте». А 8 и 9 июня каждые два часа волгоградцев ждут обзорные экскурсии по музею.

VOLGA - GAME 2019 и ПАРАД ВЛЮБЛЕННЫХ

Фестиваль VOLGA - GAME 2019 объединит в субботу любителей настольных игр и популярных молодежных субкультур. В ТРК «Мармелад» 8 июня с 11.00 до 19.00 устроят множество турниров, а также конкурсы К-POP и косплея. В 11 утра стартуют свободные игры, в 15.30 начнется танцевальная программа и в 17.30 - косплей-дефиле.

А в воскресенье, 9 июня в 12.00 торговый центр принимает Всероссийский парад влюбленных. В программе - концерт, чествование пар-юбиляров, а в 13 часов девушки в летящих платьях соберутся на конкурс-флешмоб «Нереальная невеста». Вновь нарядиться в подвенечный наряд и вспомнить день свадьбы может каждая волгоградка. Вход свободный.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

На этот раз на общегородском пленэре в рамках проекта «Первая улица Мира» музея Машкова волгоградцы будут делать отпечатки или монотипии с Еленой Трофимовой. Сбор 8 июня в 11 утра у музея на проспекте Ленина, 21. Присоединиться может любой желающий. А для первых двадцати человек, которые запишутся на пленэр (телефон 38-59-15), сотрудники музея подготовят все необходимые материалы.

АВТОЛЕДИ ПО-ВОЛЖСКИ

8 июня в 13.00 на парковке у гипермаркета OBI на проспекте Дружбы в Волжском выберут «Мисс автоледи Волжский-2019». 14 девушек покажут визитки, придумают новые дорожные знаки, будут сдавать теорию на знание ПДД и покажут мастерство вождения. Отдельно оценят их группы поддержки.

САБАНТУЙ

Концерт, песни и танцы, национальный колорит и игры, показательные выступления наездников и народные забавы, спортивные состязания, в том числе знаменитая борьба на поясах «Корэш», мастер-классы и ярмарка умельцев, а также вкусные блюда национальной кухни - все это ждет волгоградцев 8 июня в 10.00 на ХХХI областном фольклорно-этнографическом татарском празднике Сабантуй. Светлоярский район, село Малые Чапурники.

Музыка, танцы и фестивали ждут горожан в парках.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ТВОЕ ЛЕТО» В ПАРКАХ

Все лето во дворах и парках Волгограда подростков и молодежь ждут игры и развлечения. «Твое лето» - это квесты, танцы и песни, спорт и творческие мастерские, настольные игры и еще масса интересного.

Тракторозаводский район: парк Аттракционов, Спартановка - 13 июня в 17.00, 7 и 18 июня в 16.00.

Краснооктябрьский район: сквер 70-летия Победы - 19 июня в 17.30; парк Гагарина - 14 и 28 июня в 17.30; двор на ул. Поддубного, 3 - 6 и 13 июня в 17.30.

Дзержинский район: парк «Летчиков» - 18 июня в 16.30; парк «Русь» - 11 и 25 июня в 16.30.

Центральный район: ЦПКиО - 11 и 18 июня с 15.00 до 18.00.

Ворошиловский район: площадка у ТЮЗа - 12 июня в 18.30.

Советский район: площадка у ДК района - спортивные игры и конкурсы каждый вторник с 17.00, в четверг с 16.00.

Кировский район: территория у молодежного центра «Сова» (ул. Писемского, 91) - 17 июня в 16.00 – танцевальные мастер-классы; дворы на ул. Писемского, 89, 90 - 14 июня в 17.00 – игровая программа.

Красноармейский район: двор на ул. Якуба Коласа, 21 - игровая программа по средам в 17.00; бульвар Энгельса - по четвергам в 17.00 «Фигурное вождение» на роликах, самокатах и велосипедах.

Концерты

«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК»

Волгоградский академический симфонический оркестр к 220-летию со дня рождения Пушкина представит специальную программу. В концерте прозвучат произведения Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова и Прокофьева, созданные по творениям великого поэта. Солист - Алексей Вовченко (кларнет). За дирижерским пультом - Алексей Ньяга (Санкт-Петербург).

А 6 июня в 17.00 Волгоградская филармония приглашает любителей музыки на разговор по душам. О работе и планах на будущий концертный сезон расскажут маэстро Андрей Аниханов, Галина Иванкова и Анатолий Воронов. Вход свободный.

ЦКЗ, наб. 62.й Армии, 6, т.: (8442) 38.66.00, 38.66.05, 98.52.24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

6 июня в 18.30.

Билеты: 200 – 500 руб.

За дирижерским пультом - Алексей Ньяга. Фото: ВОФ

Выставки

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ: «БЫТИЕ ОСТАЕТСЯ»

В музее Машкова открывается выставка в выставке «Бытие остается» к 175-летию Василия Поленова. Волгоградцы увидят три произведения знаменитого художника из фондов музея - «Артиллерия в горах», «Болгарское селение» и «Козья засека», которые передали музею из Павловского музея заповедника и Дирекции фондов и проектирования памятников. Продлится выставка целый месяц.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т: (8442) 38-59-15, 38-24-44. С 5 июня по 5 июля. Режим работы: с 10.00 до 18.00, в среду - с 10.00 до 20.00, вторник - выходной.

Волгоградцам покажут три картины мастера. Фото: ВМИИ

Театры

«ЦИРК МАДЕМУАЗЕЛЬ ГУДИНИ»

Казачий театр в первые дни лета подготовил волгоградской детворе яркий сюрприз - детективную историю «Цирк мадемуазель Гудини». В цирке таинственным образом исчезает сундук известной иллюзионистки. Разыскать его берется юная Кэтти. А пытаются ей помочь ей в этом добродушный силач, коварный шпагоглотатель, элегантные французские пудели и загадочная мадам Баттерфляй.

Поставила спектакль заслуженная артистка России Елена Тополага.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

6 и 8 июня в 11.00.

Билеты: 200 руб. 0+

Детективную историю «Цирк мадемуазель Гудини» покажут детворе. Фото: казачий театр

«ART»: ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА ЗАХАРОВА

Ведущий актер молодежного театра Владимир Захаров давно завоевал любовь зрителей. Многие его роли получили высокую оценку прессы и критики. Увидеть его можно и в проверенных годами, и в новых спектаклях, например, в роли доктора Дорна в недавно поставленном спектакле «Чайка». В эту субботу Владимир Захаров приглашает зрителей на свой юбилейный вечер. В программе - спектакль «ART» по пьесе француженки Ясмины Реза о дружбе и личных амбициях, мимолетном и вечном.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38.17.52, 8.995.407.17.52. Билеты онлайн на сайте molod.theatre.ru.

8 июня в 18.00.

Билеты: 390 - 470 руб. 16+

Владимир Захаров приглашает зрителей на свой юбилейный вечер. Фото: ВМТ

Цирк

«КАЛЕЙДОСКОП ЗВЕЗД ЦИРКА»

С 8 июня в Волгоградском цирке новая программа, которую смело можно назвать цирком умных зверей - на манеже медведи-интеллектуалы дрессировщиков Натальи и Вадима Волковых. Бурые мишки ездят на велосипеде, играют в баскетбол, прыгают на батуте и справляются со сложными головоломками. Наталья Якубова с обезьянками-пародистами и наездниками - ученица знаменитого Юрия Дурова. Также в программе ДАМА КЭТ - Лилия Кисилевская со своими пушистыми артистами-кошками и исполняющие сложные трюки на летящих конях «Кубанские казаки» Юрия Мерденова, эквилибристы и клоун Игги. И впервые волгоградцы увидят головокружительный аттракцион воздушных гимнастов Миллениум.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская 15, т. (8442) 33.45.74, билеты онлайн на сайте circus.volgograd.ru.

8 и 12 июня в 16.00.

9 и 15 июня в 12.00 и 16.00.

Билеты от 500 до 1200 руб. Дети до 5 лет – бесплатно (без места).

В цирке новое представление. Фото: афиша

Фестивали

«ОПЕРНЫЙ АЛЬЯНС»

6 июня, в день рождения Пушкина, на сцене «Царицынской оперы» Саратовский областной театр оперетты представит свою версию «Евгения Онегина». Но сначала гостей ждут «Пушкинские чтения» в музыкальном салоне, романсы и стихи, а также яркие моменты биографии.

7 июня волгоградцы смогут посмотреть оперу Моцарта «Дон Жуан» в исполнении приезжих артистов.

8 июня гости из Саратова представят два балета - «Чиполлино» Хачатуряна и «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

А закроется фестиваль премьерой «Кармина Бурана». Сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа предстанет сочетанием жанров оперы, балета и хорового исполнения.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26.79.95; 8.988.007.88.30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

6 июня в 18.30 – «Евгений Онегин»

Билеты: 200 - 300 руб. 16+

7 июня в 18.30 – «Дон Жуан»

Билеты: 300 - 1500 руб. 16+

8 июня в 11.00 – «Чиполлино»

Билеты: 300 - 1000 руб. 0+

8 июня в 18.00 – «Ромео и Джульетта»

Билеты: 350 - 1100 руб. 12+

20 и 21 июня в 18.30 – «Кармина Бурана»

Билеты: 250 - 1500 руб. 12+