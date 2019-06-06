Более 4 тонн поддельного масла и сметаны изъяли в Волгограде

Полицейские совместно с прокуратурой пресекли деятельность организованной группировки, которая тоннами сбывала в Волгограде фальсификат под видом сливочного масла, творога и сметаны. Аферисты скупали в соседних регионах дешевые продукты из растительных жиров. А уже на складах в Волгограде клеили на упаковку поддельные этикетки. На вид - все прилично. Так что под видом продукции высшего сорта подделки оптом сбывали в крупные торговые сети. Мало того, продукты на основе растительных жиров дельцы поставляли в больницы, интернаты, столовые, кондитерские и пекарни. Производство фальсификата поставили на поток и каждый день выпускали крупные партии. Во время обысков на складах изъяли более четырех тонн поддельного сливочного масла, творога и сметаны. Теперь этот товар предстоит убрать и с полок сетевых магазинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/713199" frameborder="0"></iframe> Более четырех тонн поддельного масла и сметаны изъяли в Волгограде.

Сбывли фальсификат крупными оптовыми партиями в магазины и больницы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По имеющейся информации, только за последние четыре месяца сообщники получили в результате противоправной деятельности доход в размере 33 миллионов рублей, - прокомментировала «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальсификат перекладывали в другую тару и "превращали" в молочку высшего сорта.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тысячи поддельных этикеток ждали своего часа на складах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во время обысков на складах и в офисе фирмы помимо поддельной молочки полицейские изъяли черновые записи, документы, компьютеры и этикетки. На шестерых сотрудников фирмы, занимавшейся сбытом молочного фальсификата, следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства этой истории.