2019-06-06T09:15:39+03:00
Происшествия

Более 4 тонн поддельного масла и сметаны изъяли в Волгограде

Аферисты запустили в торговые сети крупную партию молочных продуктов на основе растительных жиров под видом натуральных [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Фальсификат поставляли в магазины и больницы.Фальсификат поставляли в магазины и больницы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Полицейские совместно с прокуратурой пресекли деятельность организованной группировки, которая тоннами сбывала в Волгограде фальсификат под видом сливочного масла, творога и сметаны. Аферисты скупали в соседних регионах дешевые продукты из растительных жиров. А уже на складах в Волгограде клеили на упаковку поддельные этикетки. На вид - все прилично. Так что под видом продукции высшего сорта подделки оптом сбывали в крупные торговые сети. Мало того, продукты на основе растительных жиров дельцы поставляли в больницы, интернаты, столовые, кондитерские и пекарни. Производство фальсификата поставили на поток и каждый день выпускали крупные партии. Во время обысков на складах изъяли более четырех тонн поддельного сливочного масла, творога и сметаны. Теперь этот товар предстоит убрать и с полок сетевых магазинов.

Более четырех тонн поддельного масла и сметаны изъяли в Волгограде.

Сбывли фальсификат крупными оптовыми партиями в магазины и больницы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сбывли фальсификат крупными оптовыми партиями в магазины и больницы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По имеющейся информации, только за последние четыре месяца сообщники получили в результате противоправной деятельности доход в размере 33 миллионов рублей, - прокомментировала «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальсификат перекладывали в другую тару и "превращали" в молочку высшего сорта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фальсификат перекладывали в другую тару и "превращали" в молочку высшего сорта.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тысячи поддельных этикеток ждали своего часа на складах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тысячи поддельных этикеток ждали своего часа на складах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во время обысков на складах и в офисе фирмы помимо поддельной молочки полицейские изъяли черновые записи, документы, компьютеры и этикетки. На шестерых сотрудников фирмы, занимавшейся сбытом молочного фальсификата, следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства этой истории.

Аферисты под видом натуральной молочной продукции запустили в торговую сеть крупную партию продуктов на основе растительных жиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президента хоккейного клуба "Крылья советов" ограбили на 1,7 млн рублей, разбив стекла его BMW прямо у Ледового дворца в Москве
Неизвестный разбил стекло в BMW Александра Колядина и похитил из салона наличность и ценные вещи, пока мужчина был в Центральном Ледовом дворце спорта
Новости 24
Волгоградцы подобрали у дороги брошенного детеныша косули и принесли в скит
В Волжском у мигрантов изъяли больше килограмма героина
Волгоградцев приглашают на четвертый общегородской пленэр
Прохор Шаляпин показал красивый и кошмарный Волгоград
В Волгограде отправили в суд дело патологоанатома, который подменял органы и диагнозы умерших
Волгоградские единороссы предложили альтернативу кандидатуре Бочарова на выборах
Почти полтысячи волгоградок в 2019-м уже сделали по квоте процедуру ЭКО
Волжский убийца-расчленитель Масленников пытался смягчить приговор суда
Поскользнулся на мосту и упал в воду: в Астраханской области утонул 15-летний мальчик
Под Волгоградом пьяный мужчина пытался сжечь рыбный цех
В Волжском поймали бизнесмена с игровым автоматом
Министр МВД наградил шестерых кадет из Волжского за помощь в задержании грабителя
Волгоградские депутаты выступили за сокращение селянкам рабочего дня
В Астрахани кениец попал в больницу с ожогами после взрыва скороварки
Волгоградская полиция проверяет факт поджога конюшни, где сгорели лошади
В Жирновске 21-летний парень избил четырехмесячного ребенка до кровоизлияния в мозг
За сутки в Волгограде сбили трех пешеходов
Астраханка застала мужа с любовницей спящими, украла их одежду и разбудила