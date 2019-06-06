Волгоградская область опустилась в экологическом рейтинге из-за мусора

Очередной Национальный экологический рейтинг регионов РФ по итогам весны 2019 года опубликовал «Зеленый патруль». Волгоградская область в нем по-прежнему в середнячках, хотя и опустилась на 53 место из 85, потеряв одну позицию. Одной из причин общественники считают проблемы мусорной реформы, которая в районах идет с большим скрипом. Впрочем, и Южный Федеральный округ в целом занимает лишь шестое место в стране. Хотя у большинства наших соседей, за исключением Крыма и Калмыкии с экологией дела все же обстоят лучше. Что касается лидеров экологического рейтинга, то топ-5 не изменился, в нем закрепились Тамбовская область, Алтайский край и Алтай, Белгородская область и Москва. В тройке крепких аутсайдеров - Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Так выглядит экологический рейтинг по итогам весны 2019.

«По имеющейся у нас информации, в Волгоградской области с самого начала деятельности регионального оператора ООО «Управление отходами - Волгоград» были допущены многочисленные нарушения. В связи с непринятием мер, направленных на вывоз отходов с территорий населенных пунктов Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Киквидзенского, Светлоярского районов в текущем году внесено более десяти представлений прокуратуры. Только на территории Волгограда в январе 2019 года образовалось более 800 мест скопления отходов. Вывоз твердых коммунальных отходов по-прежнему не осуществляется с территории более 700 населенных пунктов в 32 районах области и одном городском округе. В связи с неоплатой региональным оператором обязательств перед вывозящими компаниями по вывозу ТКО, создаются условия для образования несанкционированных свалок. Местное население, при всем при этом, исправно оплачивает услуги по вывозу мусора», - отмечает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Составители рейтинга отмечают, что жара, которая для волгоградского лета - норма, приведет к самовозгораниями свалок и переполненных полигонов. От запахов тлеющего мусора раньше задыхались жители Кировского района. Залежи отходов оттуда вывезли. Теперь едкий дым отравляет воздух на другом конце города - в Тракторозаводском районе. Речь идет о стихийной свалке в балке у СНТ «Мичуринец» на улице Шурухина. Здесь то и дело разгорается пожар, а мусор продолжают свозить грузовиками.

Белесые пятна повсюду вдоль дороги - это кучи "свежего" мусора. Фото: АВО

Напомним, Волгоградская область попала в проект «Чистая страна» и в рамках заключенного с Министерством природы соглашения в этом году получит из госбюджета более 400 миллионов рублей на ликвидацию свалок. Правда, пока зачищают одни свалки, им на смену приходят другие.

В ближайшее время властям предстоит разобраться, кто вываливает отходы где попало. Решить проблему будут помогать общественные и политические объединения, активисты. Что касается чиновников, то предложения губернатору должны положить на стол к 1 июля.

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