2019-06-05T21:24:40+03:00
Недвижимость

Очистные сооружения Краснооктябрьского района впервые открыли двери для студентов

«Концессии» провели профориентационное мероприятие
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Студенты на водоочистных сооружениях. Фото: КВСтуденты на водоочистных сооружениях. Фото: КВ
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Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района построили в середине 50-х годов прошлого столетия. Сегодня это один из важнейших объектов водоснабжения Волгограда. Он обеспечивает питьевой водой 350 тысяч жителей Центрального и Ворошиловского районов, поселка Ангарский и 2-й километр в Дзержинском районе, микрорайона Тулака в Советском и Научного городка в Краснооктябрьском районе. Как работают очистные сооружения, увидели учащиеся 3 и 4 курсов кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Они стали первыми студентами, которым представилась возможность побывать на ВОС КОР.

В ходе экскурсии старшекурсники вместе с преподавателями посетили здание очистных сооружений, эксплуатирующееся с 1957 года, и блок водоподготовки, построенный в рамках модернизации ВОС КОР в 2017 году. Также студентам показали новую насосную станцию второго подъема, введенную в эксплуатацию 2 года назад и предназначенную для подачи воды с очистных сооружений непосредственно потребителям.

Важной частью экскурсии стало посещение здания, где располагается единственная в городе электролизная установка «Хлорэфс». Она производит химическое вещество гипохлорит натрия, которое используется для обеззараживания питьевой воды.

Визит студентов на очистные сооружения Краснооктябрьского района «Концессии водоснабжения» организовали в рамках партнерского взаимодействия с профильной кафедрой «горхоза». Посещение объектов водопроводного хозяйства дает старшекурсникам возможность увидеть процесс водоснабжения миллионного города изнутри и в дальнейшем применить полученные технические знания на практике, в том числе при подготовке выпускных квалификационных работ. В свою очередь сотрудничество компании и опорного вуза позволяет обеспечить качественную подготовку будущих коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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