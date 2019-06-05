2019-06-05T08:48:05+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» поощряет творческие достижения молодых специалистов

Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» отправились в Ковдор. Поездка в колоритный и загадочный край Гипербореи стала поощрением за победу в конкурсе на создание лучшего логотипа проекта «Котельниково - земля героев»
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Тимур Шахбанов и Дмитрий Кирьянов.Тимур Шахбанов и Дмитрий Кирьянов.
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Главная цель проекта – изучение и популяризация богатейшего культурного и духовного наследия предков, истории казачества, демонстрация преемственности поколений героев котельниковской земли.

Над логотипом, символизирующим концепцию проекта «Котельниково – земля героев», творческая молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» работала несколько недель. Чтобы передать наиболее важные, по мнению ребят, идеи, им потребовалось подробнее изучить историю Котельниковского района, больше узнать о героях прошлых веков, осмыслить наиболее важные моменты истории родного края.

Итогом стали шесть интересных проектов логотипа. Авторов проектов-победителей – горнорабочего подземного горного участка буровзрывных работ рудника Тимура Шахбанова и специалиста отдела организации обслуживания и ремонта механического оборудования Дмитрия Кирьянова компания наградила поездкой в Ковдор Мурманской области.

Во время командировки молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» обменялись опытом со своими коллегами из АО «Ковдорский ГОК» и приняли участие во встрече Совета молодых специалистов. Кроме того, в рамках корпоративной программы «Ковдор – столица Гипербореи» они осмотрели природные артефакты волшебного края древних цивилизаций и посетили рок-фестиваль, который прошел в Ковдоре 3 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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