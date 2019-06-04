2019-06-04T17:59:54+03:00
Экономика

ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса

Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса
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В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг (открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику) и минимизировать финансовые и временные затраты. В первую очередь сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности – бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС – в полном соответствии с законодательством. Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам решения, позволяющие на привлекательных и комфортных условиях организовать эффективное ведение бизнеса. Новый комплексный продукт обеспечит предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам. Использование новой услуги позволит качественно и в короткие сроки подготовиться к вступлению в силу изменений в законодательстве об осуществлении расчетов с клиентами в рамках ведения коммерческой деятельности», - отмечает заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для нас как ключевого игрока на рынке операторов фискальных данных сотрудничество с ВТБ позволяет предоставить предприятиям МСБ возможность по выгодной цене воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. Мы предлагаем клиентам банка простые и интуитивно понятные сервисы, которые дополняют линейку финансовых услуг, что позволит удовлетворить основные потребности малого и среднего предпринимательства. Наша цель – это создание максимально комфортной безопасной бизнес-среды для российских предпринимателей, работающих с контрольно-кассовой техникой. Мы видим в этом будущее и формируем его сегодня», - комментирует директор по стратегии Первого ОФД Ирина Есипенко.

Для справки:

Компания АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных.

Первому ОФД доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как METRO C&C, Х5 Retail Group, Билайн, АШАН, Мария-Ра, KFC, Zolla, Rendez-Vous, Эльдорадо, Спортмастер, БИЛЛА, ВКУСВИЛЛ, Fix Price, Gloria Jeans и многие другие, а также более 190 000 представителей малого и среднего бизнеса.

Первый ОФД – победитель Премии CNEWS в номинации «IT решение в торговле» (2017) и Премии «IT Лидер» в номинации «Обеспечение открытости общества» (2018). Номинант Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018»

Услуга доступна на территории РФ, исключая «труднодоступные места» и места «отдаленные от сетей связи», определение которым дает 54-ФЗ

ИСТОЧНИК KP.RU

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