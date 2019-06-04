Волгоградские нефтяники подарили городу зеленую аллею

Ранним майским утром на Нулевой продольной неподалеку от стадиона «Волгоград Арена» было многолюдно. Здесь высадился десант из более чем семидесяти молодых специалистов волгоградских предприятий группы «ЛУКОЙЛ», включая крупнейшего налогоплательщика Волгоградской области ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Нефтяники приехали с музыкой, хорошим настроением и улыбками. К ним присоединились руководители города и общественники. А рядом уже дожидались перчатки, лопаты и более восьмидесяти саженцев. Спустя полчаса на центральной набережной Волгограда появилась красивая аллея. Инициатором экологической акции «Зеленый сквер» стал Благотворительный фонд «Лукойл».

Подарок нефтяников любимому городу будет вечнозеленым. Дизайн-проект разработали совместно с администрацией города. Доминанты на новой аллее - ели колючие и обыкновенные, разные виды можжевельника. Оттенять их на зеленом газоне будут кустарники - пузыреплодник и спирея. Все эти растения прекрасно чувствуют себя в нашем климате и должны отлично прижиться. К тому же зеленая зона оборудована поливочным водопроводом.

В честь события рядом торжественно открыли памятный знак.

- Аллея будет называться именем ведущего предприятия страны. Эта прекрасная новая набережная будет стоять много лет. Пройдут годы, вы будете гулять здесь со своими детьми, может быть, с внуками. И будете гордиться, показывая эту замечательную аллею, - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.

К нефтяникам присоединился глава города. Фото: Сергей АНТОНОВ

По словам генерального директора Благотворительного фонда «Лукойл» Игоря Бекетова, экологические проекты нефтяники реализуют во всех регионах присутствия.

- Волгоградская область - один из важнейших регионов производственной деятельности компании «Лукойл», и традиционно успешная работа сопровождается различными социальными и благотворительными проектами. В том числе экологического направления. Эта аллея - наш подарок городу и его жителям, - отметил Игорь Бекетов. - Нам очень приятно внести свой вклад в программу благоустройства и озеленения Волгограда.

Настроение на набережной царило мегапозитивное. Ведь здесь собрались самые молодые, активные и готовые к новым достижениям специалисты. Их привела сюда любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Оператор-технолог битумного производства Виталий Алексеенко на нефтеперерабатывающем заводе работает чуть больше года. Деревья вместе с коллегами сажал впервые.

- Сын, дом - этого пока еще нет, а дерево уже есть, - улыбается Виталий, откладывая в сторону лопату. - Это хорошее дело. Когда-то будет приятно здесь пройтись и рассказать, что это мы сажали деревья, когда были молодыми.

Экологические проекты нефтяники реализуют во всех регионах присутствия.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Нам небезразлична судьба родного края. Мы - технологи, операторы, машинисты - реальные нефтяники, которые не только умеют добывать и перерабатывать нефть, но и еще и сажают деревья, - поделился председатель Совета молодых специалистов организаций группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона Игорь Глушенко. - Надеемся, здесь будет шикарная аллея. А мы будем стараться, чтобы в каждом районе города и области появились такие парки и скверы.