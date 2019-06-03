2019-06-03T13:20:16+03:00
Общество

Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»

Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»
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На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.

В Волгограде дистанцию 4,2 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги собрали около 600 участников. Впервые даже малыши четырех лет пробежали свой первый «Марафончик». На старт детского забега вместе с ребятами вышел настоящий робот.

Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, старт забегам вместе с Управляющим Волгоградским отделением Евгением Воеводиным дал известный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион – Максим Опалев.

В преддверии марафона в Волгограде была проведена социальная акция, которая была выбрана путем голосования на сайте «Зеленого марафона». Наибольшее количество голосов набрала акция помощи Фонду «Дети в беде». В дар Фонду передали 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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