Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»

Количество зарегистрировавшихся участников «Зеленого марафона» в Поволжье уже составило более 17 000 человек.

В Волгограде «Зеленый марафон» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха по адресу ул.Батальонная,4. Участники смогут пробежать дистанцию на традиционные 4,2 километра. Для детей будут организованы забеги с символической дистанцией в 200 метров.

В этом году волгоградцев ждет море ярких активностей и позитива: выступление спортивных, музыкальных и танцевальных коллективов, аквагрим, батуты, аниматоры, игровые зоны, Музей занимательных наук Эйнштейна, приятные сюрпризы от партнеров, награждение победителей детского и основного забегов, а также социальная акция.

Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», проходят специальные социальные акции. На сайте «Зеленого марафона» жителям региона на выбор предлагались три варианта мероприятий, Сбербанк реализовывает ту акцию, которая набирает больше всего голосов. В 2019 в Волгограде победила инициатива, связанная с поддержкой детей, испытывающих сложности со здоровьем.

«Мы гордимся тем, что из года в год Сбербанк проводит настоящий семейный праздник для тысяч волгоградцев, который направлен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В этом году мы приготовили не просто марафон - а настоящий детский праздник» - отметил Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Для того, чтобы принять участие в «Зеленом марафоне» необходимо пройти регистрацию на площадке мероприятия. Спортивный семейный праздник начнется в 9.00 утра.

*Для участия в забеге каждый бегун должен предоставить оригинал медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге на 4,2 км.

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