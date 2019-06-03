Экологи: «Воды в пойме мало, но катастрофы пока нет»

Интернет изобилует жуткими иллюстрациями маловодья. Высушенные ерики, дохлая рыба по берегам. Неужели нам грозит повторение 2006 года, когда Волго-Ахтубинская пойма превратилась в потрескавшуюся пустыню?

«Комсомолка» вместе со специалистами отправилась изучить обстановку. Так ли все страшно, как пишут в сети.

СНАЧАЛА ПОЙМА – ПОТОМ ЧЕЛОВЕК?

Первая остановка ерик Судомойка – сразу за съездом с моста в сторону Средней Ахтубы. Вода в реке есть. Но не так много, как хотелось бы.

В судомойке вода есть, но меньше, чем в прошлом году.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Уровень Наталья Лопанцева, директор природного парка Волго-Ахтубинская пойма измеряет обычной рулеткой. От верхнего края перил до поверхности воды. Чем меньше цифра, тем лучше.

- Я езжу из Волгограда на работу мимо этого места, поэтому сама собираю данные. Да, они меньше, чем в прошлом году. Вот смотрите: 5 метров 69 сантиметров. В прошлом году самое большое расстояние фиксировалось от 5,06. Воды, конечно мало. Но она есть.

Сотрудники парка вовремя закрыли затворы разделяющую Судомойку с подпитывающим ее Верблюдом. Когда пришла вода, Верблюд наполнился, вода пошла в Судомойку. Но когда сброс резко закончили, влага начала уходить. В этот момент и разделили ерики, чтобы прекратить отток. Место соединения двух рек уже высохло.

Сама Наталья считает, что ничего страшного в том, что год маловодный, нет.

- В этом году с нашей точки зрении ситуация благоприятная, неплохая. Воду, которую дали, распределили разумно, дали пик в течение 5 дней 25 тысяч кубометров в секунду. Вода успела зайти в Каширинский и Краснослободский тракт – это наши основные тракты. Вода есть во многих озерах. Не в таком количестве, как в прошлом году, но зашла. В природе страшного ничего не происходит: птица прилетела, дубы живы. Неблагоприятные условия для человека. Но с каждым годом людей в пойме все больше и больше. Мы, в конце концов, должны думать о том, что пойма - это особая природная территория, мы сохраняем ее для потомков. И говорить, что нам не хватает воды для полива, это наверно не совсем правильная позиция. На сегодняшний день здесь живут 75 тысяч человек, и у них нет центрального водопровода. Все берут от природы, а когда отдавать? Волго-Ахтубинская пойма – это место отдыха, - уверена Наталья Лопанцева.

Но как бы не хотели экологи снизить «человеческий фактор», сделать это не получится. Человек в пойме уже давно часть экосистемы. В том числе школьники, которые с восторгом в этот момент купаются в ерике Верблюд. Завидуя детворе, отправляемся дальше. Следующая остановка – ерик Дегтярный.

РУКОТВОРНАЯ РЕКА

Если бы мы заехали сюда в это же время год назад, то увидели бы одну траву, в этом году – настоящая река, сотворенная человеком. Протоку от озера Дегтярного до ерика Дударев буквально вырыли заново из земли. Сейчас она заполнена водой. Уровень невысокий, но для многих рыб восстановленное русло уже стало домом.

На месте зарослей травы по руслу "построили" полноценный канал.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- На 2019-2020 годы на реабилитацию поймы в рамках нацпроекта «Экология» выделяют 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут и на строительство ГТС и на реабилитацию водоемов. Собираются построить переливную плотину на ерике Каширин возле хутора Невидимки. Только в прошлом году мы восстановили 13 ериков и протоков, на 2019-2020 годы запланировано порядка еще 30 водных объектов, - говорит Михаил Ситников, руководитель «Дирекции водохозяйственного строительства» подведомственное учреждение Комитета природных ресурсов Волгоградской области. - Мы не только углубляем и расчищаем дно. Возле каждой протоки сеем траву, высаживаем деревья: дубы, ивы.

Правда, саженцы вдоль этой протоки вряд ли выживут. Слишком сухо и жарко, а поливать их некому.

Еще одно ГТС для осмотра - на ерике Песчаный возле поселка Красный октябрь. Две трубы помогают пропустить больше воды при заполнении ерика, а затворы регулируют уровень. Но вода все равно уходит – медленно, через грунтовые воды. Многое зависит и от погоды. Синоптики еще весной обещали жаркое и засушливое лето. Так что ждать милости от природы не стоит. Уже сейчас два часа на солнце забирают все силы, и это только начало.

Это ГТС позволило удержать воду в ерике Песчаный.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В пойме живут и работают тысячи людей: выращивают овощи, держат скотину, вода нужна и им. Сейчас вода в колодцах еще есть. Но люди справедливо боятся, что уже в июле могут остаться без воды. Еще в мае во время рабочей поездки Андрей Бочаров пообещал, что в критической ситуации воду будут искусственно подкачивать из Волги. На это уже заложены бюджетные средства. Главное, чтобы критическая ситуация не сложилась слишком рано. На искусственную подпитку поймы в течение всего лета денег точно не хватит. Поэтому и нужны ГТС на ериках, поэтому и нужна расчистка русел.

ГЛАВНАЯ ЖЕРТВА

Но самые пострадавшие от нынешнего маловодья даже не люди, а рыба

- Ситуация для нереста рыб в этом году сложилась неблагоприятная. Половодье было коротким, а продолжительность нереста у основных видов рыб может достигать нескольких недель. Часть производителей рыб успела зайти в ерики и полои Волго-Ахтубинской поймы, отметать икру, но когда вода резко стала уходить при уменьшении расхода воды через Волжскую ГЭС, многие икринки остались на траве и погибли. Другая часть рыбы не успела отнереститься. В этом случае она начинает болеть. Некоторые из них гибнут. А те, кто не отметал икру, еще несколько лет не смогут быть производителями – минимум два года уходит на резорбцию, - говорит Сергей Яковлев, главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод". - Сложная обстановка и на Волгоградском водохранилище. Чтобы поддержать высокие сбросы воды в Нижнюю Волгу, водохранилища сработали почти до уровня 13,0 метров – это критическая отметка. Нерестилища не были затоплены. Рыба не смогла отнереститься. Но потом, когда сбросы снизили, вода стала набираться. Сейчас она достигла 14,5 метров – максимальный уровень для этого маловодного года. Но норма для хорошего нереста – 15 метров. Так что многие нерестилища и сейчас не залиты. Таким образом окажется малоурожайным или среднеурожайным и второй подход рыбы на нерест. Последствия маловодья человек почувствуют на себе через четыре года, когда должно будет подрасти поколение 2019 года.

Но сложную маловодную ситуацию Волго-Ахтубинская пойма переживает не первый раз. И каждый раз восстанавливается - вопреки всему. Главное, ей в этом помочь, а не навредить.