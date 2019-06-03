Год с Профессионалами: Вместе за здоровое питание

В конце мая «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» собрали друзей и партнеров, чтобы подвести итоги года. А еще вспомнить совместные мероприятия, которых в прошедшем учебном году 2018 – 2019 было немало. Это и конкурсы «Поймай звезду» и «Чистая тарелка», в которых соревновались школьники пяти районов Волгограда. И проект «Пробуем вместе», когда родители с общественниками вместе ходили в магазин, закупали продукты и готовили одно блюдо из меню за 40 рублей. И многое другое, что позволяет педагогам и родителям получить уверенность в том, что дети в школе питаются правильно, вкусно и здорово.

- Низкий поклон учителям, директорам школ, территориальным управлениям и департаменту образования за совместную работу. Спасибо, что принимали наши идеи и помогали воплотить их в жизнь. Дети и родители с удовольствием участвовали в наших конкурсах и спортивных мероприятиях, - отметила заместитель руководителя межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания» Алла Порхун.

После подведения итогов звучали торжественные речи. Благодарственные письма получили директора пятнадцати школ Волгограда. Они пришли в гости к «ПСПиОН» несмотря на горячую пору итоговых государственных экзаменов.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

В Краснооктябрьском районе отметили школы № 72, № 91 и № 95.

- Школьное питание не стоит на месте и это очень важно для нас и наших детей, - отметила директор МОУ СШ №91 Татьяна Горшкова. - В этом году мы впервые были наблюдателями за организацией питания в других регионах. Я была в Саранске. Мы посмотрели на все с другой стороны и взяли на заметку. Это был интересный опыт.

В Красноармейском районе благодарственные письма вручили руководителям школ №9 и №117 и гимназии №2.

«Отличниками» школьного питания Тракторозаводского района стали лицей №3, а также школы №18 и №94.

В Дзержинском районе отметили руководителей лицея №8, школ №101 и №128.

Лицей №11 и гимназии № 4 и № 5 - в Ворошиловском районе.

- Наш район - за здоровое питание! Когда питанием занимаются профессионалы - это здорово. Желаю нам удачи в совместной работе и всегда быть готовыми к сотрудничеству, - поблагодарила директор гимназии № 5 Марина Железнякова.

Многие директора школ, гимназий и лицеев отметили, что этот год с «Профессионалами» открыл новый потенциал в детях, родителях. Они пели, танцевали, сочиняли, готовили, пробовали, советовали. И это было замечательно.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

- За этот год сделано очень много именно в организации питания, в изменении системы школьного питания – это важно, - говорит Алла Порхун. – Сейчас мы переходим на уровень «Школьное кафе», где прежде всего воплощаются в жизнь идеи и пожелания потребителя. Мы внедряем такой совместный проект, как шведский стол. Разнообразили меню - мы реально его изменили, убрав продукты, которые были неинтересны детям. Мы научились слышать друг друга, находить возможность максимально воплотить желания в действительность, взаимодействовать по многим направлениям. И я считаю, что уже проведенная работа и та, что будет сделана, позволит выйти нам на тот федеральный уровень, о котором мы даже и не мечтали – сделать Волгоград всероссийской инновационной площадкой по развитию системы школьного питания. У нас масса идей. Одна из них - привлекать специалистов для профессионального обучения детей. Раньше были учебно-производственные комбинаты, которые позволяли школьникам получить профессию. Мы хотим эту традицию возродить. Материально-техническая база для этого есть, хотя и не во всех школах.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

Отметили «Профессионалы» и родительский вклад. Несколько лет назад совместно с родителями запустили проект «Без нервов», который поддержал «Многодетный Волгоград». Вместе ходили на мониторинги, отвечали на возникающие в родительских чатах вопросы, в итоге мамы и папы стали куда спокойней за своих детей.

- Начали мы с оппозиции, сейчас наладили диалог, научились слышать друг друга, научились рассказывать друг другу о своих желаниях. И, я надеюсь, по этому пути сотрудничества и дружбы мы будем идти еще долго, чтобы наши дети в школе кушали, чтобы они росли здоровыми на благо всем нам и в целом государству, - поделилась Анна Апакова, исполнительный директор ВРОО «Многодетный Волгоград».

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

Не могли обойти стороной в этот день и самих операторов питания. А те отметили, что изучая опыт других регионов, можно сказать, что нигде нет такого высокого уровня взаимодействия с общественниками, со школой, родителями и детьми.

Поблагодарили за совместную работу и «звездную команду» - именно так назвали сотрудников городского департамента по образованию и руководителей территориальных управлений, без которых улучшение школьного питания было бы просто невозможно.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

Фото: Алина БОНДАРЕНКО.

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